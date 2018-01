Opinión - Las Revoluciones Latinoamericanas y el Mito de Sísifo (IV)

Opinión

Hugo Carbajal Aguilar

2018-01-22

Y, en cuanto al Mito, como tal, deberíamos evitar utilizar indiscriminada y generosamente esta palabra, este concepto y menos como sinónimo de invención falsa. Si buscamos la precisión en las palabras, tendremos mayores garantías de claridad. En su sentido original griego, "muein” dice relación a balbucear, como cuando los niños intentan hablar. Así, pues, MYTO es el intento que ha hecho el hombre por acercarse al MYSTERION (otra vez la misma raíz) y expresarlo (de ahí también el origen de la Filosofía, de la Poesía, de la Música y de las Matemáticas, entre otras). Es claro que hasta aquí para nada figura el concepto de falsedad o verdad; trasciende a ambas. El MYTO también es a lógico, atemporal y amoral, por cuanto es un intento que de antemano se presenta como insuficiente, no sólo por lo que no dice, sino también por lo que intenta decir. Ejemplificando en términos religiosos, Cristo es el MYSTERION Revelado; es el MYTO perfecto. Como lo expresaría Juan, el LOGOS (En el principio era el Logos y el Logos era Dios...) ÉL es la Imago Impressa et Expressa del Padre, según la terminología escolástica.

Estamos inmersos en el MYSTERION, con la guía del MYTO, bajo el impulso del PNEUMA, o del RÚAJ (El viento, el soplo divino, el que en el principio aleteaba sobre la superficie de las aguas).

¿A qué se refería Albert Camus en su drama El Mito de Sísifo? ¿A la inútil tarea emprendida por el personaje? ¿Al sinsentido expreso en ese su “trabajo”? ¿Al absurdo o a lo absurdo de la existencia nuestra que, pese a todo, debemos experimentar al máximo, vivirla intensamente a pesar de su brevedad y de su ausencia de razón manifiesta? Si el modelo del Mito no es la naturaleza sino la sociedad, la proyección de la vida social del hombre, tenemos un punto de partida para la reflexión.

Emprender la tarea liberadora una y otra vez… acrecentar la conciencia social, tomar partido, identificarse con la clase oprimida y actuar en consecuencia con terquedad cotidiana impelidos por un movimiento de masas, por una rabia contenida o una terrible indignación provocada por los abusos del poder y las estupideces de sus palafreneros y paniaguados… constatar la institucionalización de la violencia y de la mentira… denunciar esta sociedad de pecado y de perversión sin cejar en el empeño… son conductas ejemplares de los rebeldes de siempre. En distintos ámbitos: religioso, cristiano, político, cultural, ideológico, militar. Sísifo carga su roca rumbo a la cumbre a sabiendas de que volverá a empezar una y otra vez.

Así –de ese mismo modo- la guerrilla de Lucio Cabañas, de Genaro Vázquez Rojas; así los estudiantes del 68 y los del 2014 en el Politécnico y en la Normal de Ayotzinapa; así los Monseñores Méndez Arceo, Samuel Ruiz, Arturo Lona, Raúl Vera; así el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. ¿Cómo no reiniciar el esfuerzo en la tarea libertaria si la lista de agravios es larga? Los abusos y los crímenes que comete el ejército van quedando impunes; no hay responsables de la muerte de 49 niños; los asesinos confesos por la masacre de Acteal han sido liberados; los gobernadores represores como Ulises Ruiz de Oaxaca y preciosos como Mario Marín de Puebla hicieron gala de absoluto cinismo y desfachatez. Los campesinos de Atenco fueron reprimidos, torturados, golpeados y violentados. Los estudiantes de Ayotzinapa, baleados, asesinados y secuestrados.