Brevi@rio... - Los odios unen

Opinión

Miguel Angel Provisor |

2018-01-22

El gobierno del estado comienza a cosechar lo que en cinco años sembró y sus peores pesadillas comienzan a ser realidad. La división y polarización social que propició bajo una política de exclusión y de confrontación, hizo que muchos frentes se abrieran y que encontraran coincidencias hacia la recta final de su gestión, colocando en la perspectiva de un proceso electoral local, un escenario donde la suma de todos los odios apuntan hacia un solo objetivo, echar del poder público al gobierno y a su partido.

Para el gobierno y su obsesión de heredar la estafeta en el 2018 a través del PRD, la peor de sus amenazas y con la que lucho por evitar sin éxito es prácticamente una realidad, es decir la candidatura de Cuauhtémoc Blanco Bravo, quien a decir de los expertos, ganó de calle la encuesta que Morena-PES-PT aprobaron para seleccionar a su prospecto a la gubernatura, y es cuestión de horas, como así lo señalaron en conferencia de prensa sus dirigentes, de que se den a conocer los resultados que han favorecido el mediocre alcalde de Cuernavaca y que con todo y que tiene hundida la ciudad en su peor época, goza de una popularidad que lo hace hasta ahora el aspirante más competitivo.

Además, como ya sabemos, en Morelos el PAN tiró al suelo la posibilidad de reproducir el frente nacional conformado con el PRD y MC, por lo que aquí el albiazul irá sólo con el partido naranja y postularán su candidato al gobierno del estado, mientras que también otros sectores importantes de la sociedad que se aglutinan en los partidos PRI y NA irán en otro frente más, todos con el firme propósito de vapulear a quien por dedazo será el abanderado del PRD, Rodrigo Gayosso.

Serán pues tres contra uno, y en estos tres frentes se aglutinan aquellos que durante cinco años fueron golpeados, excluidos e incluso perseguidos por el gobierno, tanto de los que fueron de casa en el propio PRD, como aquellos con los que no se quiso conciliar, sino someter y sobajar. En cinco años, el gobierno y su partido construyeron un feudo, gobernaron con mano de hierro e intentaron diseñaron un plan para perpetuarse seis años más a partir del 2018, comprando conciencias, arrebatando aspiraciones legítimas e incumpliendo su principal eslogan: “democracia y progreso”.

Es así que llegó la hora para muchos que quedaron cimbrados y lastimados por la mano de un gobierno, al que se comienza a juzgar por sus acciones y no por sus dichos, por la realidad en que deja el estado y no por sus discursos y mentiras, por la obsesiva idea de heredar el poder como un coto familiar y por ir en contra de los tiempos de apertura, transparencia y democracia. Llegó pues la hora de pasar factura al gobierno graquista; no cabe duda que los odios unen…

BREVES: Arturo Lara, quien fuera candidato de Nueva Alianza al municipio de Ayala la volverá a intentar pero ahora por el PRD. Quien estuvo sólo a unos cuantos votos de ganar la elección en el 2015 tomó la peor decisión para intentar nuevamente ser alcalde de esa histórica cabecera y sus posibilidades serán menores. Aliado con el partido en el gobierno y frente al mayor repudio que un gobernante y su partido enfrentan en Morelos, en todos los tiempos, jugarla con el PRD será para quienes así lo quieran un error político, y como Arturo Lara, verán su suerte echada por el triunfo de los candidatos de otros partidos, al tiempo y veremos… Hoy las movilizaciones del magisterio de la Sección 19 van a continuar ante la negativa del gobierno del estado de liquidar el aguinaldo y otras prestaciones de trabajadores de los subsistemas homologados, jubilados y estatales. La radicalización de estas acciones pueden suponerse frente a la indolencia de las autoridades que desdeña la labor y la importancia que lo maestros tienen en la buena marcha del sector educativo y para la gobernabilidad del estado. En mal momento el gobierno graquista decidió confrontarse con los maestros y su sindicato, en la antesala de un procesos político-electoral en donde los pronósticos no le favorecen, y en lugar de buscar la reconciliación de la sociedad que en cinco años ha polarizado, le apuesta a la división hacia la recta final de su gestión…

provisor7@hotmail.com

Twitter: @provisor77

Face: Miguel Ángel Provisor