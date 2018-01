Local

Yesenia Daniel |

2018-01-20

-Para los afectados de Jojutla este apoyo es la única esperanza de reconstrucción

Jojutla, Mor.- Todavía después de las cuatro de la tarde en la calle Aquiles Serdán en la zona céntrica del municipio de Jojutla, casi 30 personas se quedaron sin poder saber si a la sucursal de Bansefi llegó su tarjeta del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) que desde noviembre pasado no han podido regularizar.

El apoyo del Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden) ha sido para muchos, la única esperanza de reconstrucción para las familias que perdieron su vivienda, aunque los trámites, el ir y venir de oficina en oficina, llenar formatos y recordar una y otra vez el momento de la desgracia en que perdieron más que un patrimonio, esté implícito para recibir el apoyo económico prometido por el gobierno federal.

Un empleado del banco Bansefi, trata de calmar los ánimos de la pequeña multitud a la puerta de la sucursal en la colonia Emiliano Zapata, que cerró a las 16 horas, media hora después de la hora fijada.

"Señores, no se enojen conmigo, a dónde tienen que ir a meter presión y a quejarse, es a las oficinas de Sedatu en Cuernavaca, ahí es donde tienen que ir, aquí yo no puedo hacer nada, el banco es sólo el medio para otorgar las tarjetas pero nosotros no podemos resolverles nada".

El ayuntamiento de Jojutla -el municipio más afectado en Morelos por el sismo-, emitió un aviso para que las personas con código Fonden acudieran desde las 9 hasta las 15:30 horas para recoger únicamente las tarjetas que no fueron entregadas (rezagados), o que hubieran hecho cambio de estatus de manera oportuna, de daño parcial a daño total.

La nueva lista que envió la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) desde la entrega de tarjetas que según se informó serían 2 mil 800, es de 178 dueños de vivienda del municipio de Jojutla más de 10 del municipio de Zacatepec aunque el lunes podría haber otro listado. La información que ha proporcionado Sedatu desde los días posteriores al sismo, a la fecha, ha sido confusa y a medias.

“Ahorita nada más salió Jojutla y Zacatepec, de Tlaquiltenango… yo no tengo la culpa de eso, a nosotros nos mandan un listado, cualquier problema es con Sedatu, porque ellos son los responsables de que estén saliendo o no estén saliendo los pagos (…) lamentablemente (Sedatu) no tiene personal capacitado, dieron información errónea, los errores que salieron como parcial y son pérdida total, el error es directamente de ellos, de Sedatu, allá deben de resolverles el asunto, si no viene una tarjeta no sé por qué Sedatu dice que ya salió si no me ha mandado en el listado no viene usted, posiblemente haya otra entrega de banco de datos, miren, la culpa no es de ustedes que no hayan recibido la tarjeta en el día de que se pasó a su domicilio, se manejó una fecha de rezago por equis razón, muchas personas fue porque no tienen casa y es lógico no pueden estar ahí día y noche esperando en un lugar donde ya no hay dónde quedarse; ellos (Sedatu) estaban manejando que probablemente iba a hacer ese cambio de estatus pero probablemente, no les estaban asegurando, por eso vayan a meter presión a Sedatu para que o les resuelvan o les den una alternativa”, comentó un empleado de Bansefi.

Para quienes no alcanzaron a corroborar si su tarjeta de rezago llegó, pueden acudir este lunes en el mismo horario de 9 a 15:30 horas.