Yesenia Daniel |

2018-01-20

Jojutla, Mor.- Al cumplirse cuatro meses del sismo que dejó como saldo dos mil 600 casas y edificaciones colapsadas, y 17 personas que murieron bajo los escombros o a consecuencia del terremoto del 19 de septiembre, el ayuntamiento de Jojutla informó que las demoliciones y el retiro de escombro tiene un 90 por ciento de avance en la zona centro.

El subsecretario de Gobierno del ayuntamiento de Jojutla, Efraín Castro, hizo un balance del trabajo realizado por el municipio con el apoyo de asociaciones y grupos organizados que se han sumado de manera voluntaria para ayudar en el proceso de limpieza de la zona, con miras a la reconstrucción como segundo paso de este proceso.

Recordó que el pasado lunes inició una actividad denominada “Jornadas por Jojutla”, cuyo objetivo es el retiro de escombro de las calles para abrirlas nuevamente a la circulación vial, además de poner orden y limpieza a la ciudad; en esta actividad se sumaron empresas que anteriormente había realizado obra pública en el municipio y que de manera voluntaria se ofrecieron para apoyar con maquinaria y camiones de volteo para sacar el escombro del centro de Jojutla, 6 mil 200 metros cúbicos se calcula había desperdigado por las calles y la meta fue quitarlo en 14 días continuos.

Al trascurrir una semana y con el aceleramiento de estos trabajos, el municipio destacó que el avance es del 90 por ciento de remoción de escombros y demoliciones únicamente en la cabecera municipal, puesto que aquí fue el mayor impacto del sismo.

El funcionario aprovechó para invitar a los ciudadanos a no abusar de esta actividad para aprovechar a sacar escombro que no sea producto de demoliciones provocadas por el sismo, pues no dudó que aprovechando la ocasión haya quienes estén remodelando su vivienda y saquen el escombro a la calle ocupando recursos, dinero y tiempo que no estaba destinado para ello.