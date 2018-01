Local

2018-01-20

-Su trabajo se refleja en la disminución de delitos, aseguró Graco Ramírez

El gobernador Graco Ramírez presidió la celebración del Día del Policía 2018, festejo en el que reconoció la entrega y el valor de la Policía Morelos en su labor diaria, con acciones que han logrado disminuir los delitos de alto impacto.

La celebración se realizó esta mañana, en el Centro de Congresos y Convenciones Morelos, donde el Gobernador entregó reconocimientos por años de servicio y valor a mujeres y hombres policías que acudieron, en su mayoría, acompañados por sus familiares.

Julián Rubén Castañeda Talavera, reconocido como Policía del Año, aseguró que con la estrategia y las políticas públicas impulsadas por el mandatario estatal, “la policía cambió y cambió para bien”, porque gracias a que ahora se cuenta con mayor capacitación, mejor equipo tecnológico, armamento y salarios, también se cuenta con elementos más profesionales y comprometidos con la seguridad del estado.

A nombre de las mujeres y hombres de la Policía Morelos, Karina Cabrera Rodríguez, jefe de la Unidad Operativo de la Comisión Estatal de Seguridad (CES), expresó a Graco Ramírez un reconocimiento porque “nos devolvió la dignidad y el respeto”, e hizo un pronunciamiento por dar seguimiento a la estrategia que del 2012 a la fecha ha dado buenos resultados a favor de la seguridad de las familias morelenses.

Lo anterior fue retomado por el mandatario estatal, quien destacó los avances en la disminución de los delitos de alto impacto, como el secuestro, actividad delictiva que dejó de ocupar los primeros lugares en la entidad.

Graco Ramírez recordó que al inicio de su administración tomó la decisión de “agarrar al toro por los cuernos” y a pesar de los costos políticos y personales, implementó el modelo de Mando Único -ahora Policía Morelos-, para combatir a la delincuencia, que en administraciones anteriores estuvo en complicidad con autoridades estatales y municipales.

Relató que en el proceso de la estrategia de seguridad pública, hubo quienes intentaron hacerlo desistir de crear una sola policía al servicio del estado, argumentando que debería pagar los costos políticos y sociales.

“Vine para asumir mi responsabilidad de construir una policía”, y ahora que se ven los resultados, es tiempo de poner sobre una balanza, si se continúa hacia adelante, “o quieren que la policía vaya para atrás”.

En presencia de las y los policías, acompañados de sus familiares, Graco Ramírez se pronunció en contra de la propuesta de otorgar algún tipo de amnistía a los delincuentes que tanto han lastimado a la sociedad.

“Yo les pido que no permitamos el perdón y olvido, porque el estado de derecho de este país se convertiría en una negociación política, y la política es para resolver pendientes, pero no puede ser por conveniencia convocar a los delincuentes para plantearles la alianza y llegar al poder a toda costa. No lo permitamos, ni perdón ni olvido”.

El Gobernador reconoció la colaboración de la sociedad civil, que por medio de los Comités de Vigilancia Vecinal (COMVIVE), se sumó a la estrategia de seguridad, para devolver la paz y la tranquilidad a la entidad.

El titular de la CES, Alberto Capella Ibarra, aseguró que los integrantes de la Policía Morelos son “héroes urbanos”, quienes con su trabajo en la prevención y combate a la delincuencia, “hacen que la paz comience a reflejarse otra vez en Morelos”.

A la ceremonia acudieron la presidenta del DIF estatal, Elena Cepeda; la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia estatal, María del Carmen Verónica Cuevas y el Comandante de la 24ª zona militar, Armando Gómez Mendoza.