Erick A. Juarez |

2018-01-20

-Daniel Rodríguez Apac atropelló y mató a un motociclista al conducir en estado de ebriedad

A un mes de que el juez de control, Daniel Rodríguez Apac atropellara y diera muerte a un motociclista, luego de que invadiera el carril cuando conducía en estado de ebriedad, la titular del Poder Judicial, Carmen Cuevas López dijo que continuará en funciones, debido a que cuenta con la "presunción de inocencia".

La magistrada presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), María del Carmen Verónica Cuevas López aseguró que los hechos ocurrieron fuera del horario laboral, por tal motivo, Rodríguez Apac deberá de resolver su situación jurídica.

Sin embargo, indicó que el impartidor de justicia cuenta con el beneficio de la presunción de inocencia, por tal motivo estará ejerciendo su encomienda, debido a que en el Consejo de la Judicatura no le inició ninguna acción jurídica.

"El juez sigue laborando normalmente (...) En el Consejo de la Judicatura no hay absolutamente nada, esa es una situación personal y a nosotros no nos ha llegado ninguna situación, pero hasta que no se demuestre lo contrario él seguirá trabajando hasta que no se les demuestre lo contrario bajo el principio de presunción de inocencia", reveló.

El pasado 16 de diciembre del 2017 y derivado a las lesiones que sufrió en la cabeza tras ser arrollado por un automóvil conducido por un Juez de Juicio Oral, provocaron que un motociclista perdiera la vida al transitar por la autopista La Pera-Cuautla.

El motociclista de nombre Pedro “N” de 42 años de edad, circulaba por la carretera en mención rumbo a Cuautla, en una motocicleta tipo Itálika color negra, con permiso para circular del estado de Guerrero, siendo en el kilómetro 11 del municipio de Tepoztlán, donde fue arrollado por un automóvil tipo Volkswagen Jetta color blanco con placas de Morelos, que era conducido por Daniel Adán Rodríguez Apac, Juez de control, Juicios Orales y Ejecución de Sanciones del estado de Morelos, quien estaba alcoholizado al momento de su detención.

Presuntamente, el Juez invadió el carril por donde circulaba el conductor de la moto y lo atropelló, dándose a la fuga hasta el kilómetro 9 donde fue asegurado por policías viales mientras que paramédicos de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) confirmaron la muerte del motociclista por las lesiones que sufrió en la cabeza.