Justicia

| Pancho Rendón

2018-01-20

Los ratones de fiesta mientras el gato ausente

Lo anterior viene a colación por lo ocurrido ayer en la colonia La Canela de Xochitepec, donde se reportó por la mañana de este viernes una sangrienta balacera y lamentablemente cuando los vecinos pidieron auxilio a la policía resultó que no había vigilancia porque los uniformados fueron concentrados en el lujoso y costoso alquiler del salón WTC, ubicado curiosamente en el residencial Santa Fe, municipio de Xochitepec con motivo de celebrar el “Día del Policía” donde se reconoció a un tijuanense como Javier Viruete como si aquí no hubiese elementos eficientes y que los que existen los tienen congelados; sin olvidar que precisamente los estatales fueron los responsables de haber masacrado a tres escoltas del ex procurador Rodrigo Dorantes y de la familia ejecutada en el baño de su casa de la colonia Rubén Jaramillo, en Temixco; o qué ¿acaso ya se les olvidó?

Posiblemente sea un festejo obligado y, no por reconocimiento a su desempeño, sino por ser policías, pero de plano debieron haber dejado siquiera un elemento por municipio para que atendiera alguna emergencia, ya que cuando se dio la balacera en Xochi, ni quién auxiliara a las víctimas.

Por cierto, Xochi ocupa el primer lugar en criminalidad en lo que va de este 2018, ante las horripilantes ejecuciones, decapitaciones y baño de sangre que se han dado en las dos últimas semanas con saldo de 7 víctimas, el más reciente un decapitado en Chiconcuac la noche del jueves; un ejecutado en la colonia San Miguel La Unión, al inicio de la semana; cinco ejecutados en Alpuyeca y, quién sabe cuánto más haya pasado y ocultado como es costumbre de “la autoridad”.

Y, no es por asustarlos, pero esta situación podría prolongarse o recrudecerse durante siete años más, en caso de los que, los que hoy están en el poder sigan en el mismo, porque cuentan con recursos suficientes para comprar consciencias.

A proceso, tres presuntos integrantes de célula delictiva

Tres presuntos integrantes del grupo delictivo “Los Rojos” fueron vinculados a proceso por su posible participación en la agresión en la que perdieron la vida el comisariado ejidal de Mazatepec y el secretario del comisariado del ejido de Miacatlán, ocurrida en septiembre pasado.

Como resultado de los argumentos expuestos por la Fiscalía de Homicidios de la zona Sur Poniente, el juez de control determinó sujetar a proceso penal a Yeraldin “N”, de 19 años de edad; Ignacio “N”, de 21 años; y Francisco “N”, de 26 años, por su probable intervención en el hecho ilícito, en el que además tres personas resultaron lesionadas.

En su resolución, el juez de la causa otorgó al Ministerio Público un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria y ordenó la subsistencia de la medida cautelar de prisión preventiva para las personas imputadas.

Días atrás, el Agente del Ministerio Público Especializado en Adolescentes logró que el Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes vinculara a proceso al menor, de 17 años de edad, quien continuará en internamiento preventivo.

Respecto a lo ocurrido, el pasado 9 de septiembre, las personas víctimas estaban afuera de una tienda de conveniencia situada en la cabecera municipal de Mazatepec, a la que llegó un grupo de hombres que las agredió con armas de fuego.

Las indagatorias realizadas por la Policía de Investigación Criminal establecieron la posible participación de Yeraldin, Ignacio, Francisco y el menor de edad en este hecho, cuya principal línea de investigación apunta a un intento de extorsión.

Todos ellos fueron detenidos por elementos de la Policía Morelos el pasado lunes 9 de octubre en el municipio de Puente de Ixtla, en posesión de armas de fuego y sustancias ilícitas.

Situación que los llevó a ser puestos a disposición de la Fiscalía Regional Sur Poniente por delito contra la salud, la que mediante el Centro de Operaciones Estratégicas obtuvo la semana anterior el auto de vinculación a proceso en contra de ellos por narcomenudeo.