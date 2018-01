Deportes

Ignacio Cortés Morales

2018-01-20

COUVA, TRINIDAD Y TOBAGO.- El seleccionado mexicano de fútbol de la rama femenil prácticamente está calificado al mundial de la categoría de menores de 20 años, después de que se impuso en toda la línea a un débil Jamaica al son de 4-0, con goles de Jacqueline Ovalle al 26, Katy Martínez al 33, autogol de Chyanne Dennis al 55 y Belén Cruz al 78, en duelo en el que la morelense, Andrea Hernández Buenosaires estuvo a lo largo del partido, consolidándose como titular de la media cancha, gracias a su talento y esfuerzo constante, lo que le permite estar en la buena vista por parte del entrenador.

El siguiente rival es Nicaragua, al que se le goleará de igual o peor manera, para que después, ya con el pasaporte en las manos, llegue ante Estados Unidos, en donde no importa la derrota, y en las semifinales se puede dar el lujo también de perder, como que hasta en la disputa por el tercer lugar, de ganar el duelo, se estará en la fiesta mundialista, por lo que se está en posibilidades de asegurar que se logró el objetivo, y en un solo encuentro, como que en la zona, además de Estados Unidos y de Canadá, que son los números uno y dos, el tercero le corresponde a México, aunque, en ocasiones, las costarricenses se alebrestan y quedan en el tercer comando, pero ahora el panorama está despejado, tanto que lo que sigue será sólo un trámite que cumplir, con sus victorias sobre los que se deben, y las derrotas contra quien no se puede, salvo en algunas ocasiones que son la excepción, no la regla, por el nivel que se juega en el norte del continente americano, en donde la organización en esta rama es superior a México.

Alineaciones

México: 1.-E. Alvarado (c); 2.- A. Soto; 3.-M. García; 4.-K. Rodríguez; 5.-J. López; 6.-Andrea Hernández Buenosaires de Morelos; 7.- D. Cázarez (17.- B. Cruz al 63’); 16.-M Reyes (14.-N. Villarreal al 63’); 11.-J. Ovalle (20.- M. Hernandéz al 78’); 10.- K. Martínez y 9.-D. Espinosa. DT. C. Cuéllar.

Jamaica: 1.- S. Schneider(c); 3.- C. Dennis; 12.- E. Mikalsen; 18.- E. Caza; 15.- J. Matthews; 6.- G. Gayle; 11.- G. Washington; 14.- M. Grey; 9.- O. Adamolekun; 17.-J. Grant (Jody Brown al 45’) y 20.- S. Smart. DT. L. Donaldson.