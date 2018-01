Opinión - En Morelos… ¿y en dónde no? Se acumulan los problemas

Opinión

| Hugo Carbajal Aguilar

2018-01-19

Nos gustaría reseñar acontecimientos alegres, divertidos que causen entusiasmo popular, que impulsen la unidad para plantearnos objetivos comunes pero esta realidad plena de calamidades no tiene para cuando.

Aquí en Zacatepec, este pueblo cañero y querendón, azucarero y futbolero, con frío invernal en serio y con calores veraniegos tropicales, aquí mismo decíamos fueron encontradas tres bolsas con cabezas humanas a un lado de la cancha de futbol del Ingenio. Y en la calle siguiente, justo enfrente, dos cadáveres, uno de los cuales fue llevado a tirar ahí y el otro asaltado y degollado. La calamidad continúa, la inseguridad aparece cotidianamente. Recordemos la muerte de la familia de Temixco en la casa que invadió a balazos la misma policía estatal o la del mando único o como se llame. ¿Alguien va a tomarse la molestia de resolver estos abusos? La policía dijo que los recibieron a balazos. Eran dos señoras, un niño, un adolescente ¿muy peligrosos?

Y en Jojutla el pueblo más afectado por el temblor fue asesinada en pleno centro una señora. Así, sin más, a plena luz del día dos hombres en una motocicleta se acercaron, le dispararon y huyeron. La mejor forma de resolver todo esto consiste en ocultar toda la información, darle tiempo al tiempo y mentir citando estadísticas, datos de oficinas de gobierno que dicen que todo marcha muy bien y cada vez mejor. Justo como Maquiavelo recomendaba mentir está bien si logra un fin político. Lo que importa es exaltar el poder, el éxito y la eficiencia por encima de la lealtad, la fe y la honestidad.

¿De qué nos tenemos que cuidar los ciudadanos? ¿De los asaltantes, de los extorsionadores, de la misma policía? A mi amigo Manolo lo detuvo la policía una noche entre 11 y 12 cuando regresaba de un convivio amistoso. Lo detuvieron, lo bolsearon, lo amonestaron por llevar aliento alcohólico…y le robaron su celular. Digamos que le fue bien.

Vayamos añadiendo estos sucesos a la lista de agravios. Las escuelas secundarias y primarias lastimadas por el sismo apenas reinician sus actividades con cierto orden. La secundaria de Zacatepec trabajó en la explanada del estadio de futbol colocando unas carpas aun cuando el clima estuvo muy frío. Todo mundo elogió la labor de esas maestras que con su director organizaron sus clases para continuar a pesar de haberse quedado sin escuela pues tuvo que ser derribada en su totalidad. En el Tecnológico se instalaron 25 aulas en el estacionamiento, ya se derribó el edificio C y ahora se está tirando el B y el Auditorio de conferencias así como la sección de ciencias básicas. Falta que tiren también el centro de cómputo.

Hay mucha gente viviendo aún en condiciones muy pobres, me refiero a la que se quedó sin casa. La ayuda nacional e internacional mermó precisamente ahora que más se necesita aunque también ha habido abusos de algunos que sin necesidad estuvieron pidiendo y haciendo acopio de despensas, ropa, zapatos y otras cosas.Inseguridad creciente, necesidad permanente, autoridades sinvergüenzas, policías ladrones y abusivos y ahora un ejército al que se le autoriza patrullar las calles, detener a la ciudadanía en general y cometer toda clase de atropellos…no parece un panorama de año nuevo muy halagador.

Con este ambiente enfermo, perjudicado incluso por las acciones gubernamentales no podemos explicarnos porqué hay tantos aspirantes a las presidencias municipales. Solamente en este pueblo pequeño, el penúltimo en tamaño de Morelos, hay 7 aspirantes a la presidencia municipal por MORENA. Zacatepec ha sido saqueado por sus últimos alcaldes priístas y uno de Movimiento Ciudadano que hicieron negocios redondos con bienes públicos, negocios de millones de pesos; que hicieron también pactos de complicidad para no ser molestados por el fisco o por la inútil auditoría gubernamental , es más, ni por el propio Congreso estatal. Está endeudado millonariamente y aún no puede resolver los laudos pendientes de trabajadores que demandaron por ser despedidos y están a la espera de sus liquidaciones. Su misma policía ha confesado públicamente que tiene tratos con los malandros (¡!). ¿Lo sabían?

No se ha entendido que los Ayuntamientos, antes Honorables, no son empresas. Que todo su trabajo administrativo consiste en atender necesidades del pueblo. Que se deposita la confianza en su alcalde justamente para que administre con eficacia los escasos bienes con los que cuenta, que reparta con equidad, que no cometa injusticias ni abusos, que no robe, que no aproveche el cargo para enriquecerse. Pero estos ganapanes hicieron todo lo contrario pues lo único que les mantenía alertas eran los negocios que se podían hacer.

Y olvidaron todo. Dejaron a la policía hacer de las suyas, la inseguridad creció, los asesinatos cometidos por sicarios y hasta por policías continúan, hay asaltos en los autobuses, en los mercados, en las calles…Y no podemos apostar a que todo se va a resolver en la contienda electoral. Una ciudadanía atenta, informada y organizada va a parar, tiene que parar a estos delincuentes con carnet. Veremos…