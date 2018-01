Nosotros - Graco y Gayosso. Un asunto de dinastía

Opinión

| José María Román Román

2018-01-19

Hace un poco más de una semana AMLO en el estado de Veracruz, estalló en contra del gobernador de ese estado calificando el próximo proceso electoral jarocho como un problema de dinastías familiares. Sin querer tocó de rebote el problema que Graco trata de imponer en nuestro estado al apoyar a su hijastro para que entre a la contienda por el PRD, partido del que se adueñó como candidato al gobierno que va a sucederle este año.

Nada que no se haya intentado en las familias políticas del estado como aún puede observarse en el caso del ex gobernador Adame y su hijo, actual legislador federal o de Maricela Sánchez y su hija, o del hijo de Juan Salgado, o de Fidel Demédicis y sus hijos en el municipio de Temixco, en el caso del ex gobernador Adame el mérito es ser hijo de “papi” y sin más experiencia que el nexo familiar que por ese medio llega a una representación a la que seguramente y por lo que se sabe, solo actúa como un levanta dedos de los mandatos de su partido, ya que no se le conocen calidad y criterios jurídicos para propuestas legislativas en beneficio de la sociedad, o que haya discutido propuestas con sus sectores.

Pero Graco es otra cosa porque en cuanto pudo, elevó y dimensionó la calidad y el proselitismo de su hijastro hasta convertirlo en su intermediario con los legisladores locales y desde luego se rumora que también para todo tipo de negocios que tengan que ver con la obra pública y la proveeduría de todo lo que el estado requiere para su funcionalidad. Una cosa queda claro y es que ha sido el operador que mueve los hilos en todas las áreas del gobierno. Es el poder detrás del trono y junto con su mamá, el verdadero poder que mueve las decisiones que Graco dice que toma en beneficio del pueblo. Debido a esa condición, era de esperarse el que la ambición de este aún joven político rindiera sus frutos y ni tardo ni perezoso comenzó a mover los hilos eliminando a cualquier opositor dentro del PRD para quedar como único posible candidato al gobierno del estado en el próximo proceso electoral. Esto tiene dos vertientes trascendentes y objetivos: la primera cubrirle la espalda al gobernador actual de todos aquellos actos que seguramente flotarán como indebidos en varios renglones del manejo del estado. Hay muchísimos hilos que están sueltos y que requiere de su control para que no pare en la cárcel el actual titular del ejecutivo y se requerirá tiempo y labor de investigación para determinar el daño patrimonial que el gobernador Graco ha infringido a las finanzas y el patrimonio estatal. Para todo eso se va a requerir la voluntad política del que gobierne y de ahí la necesidad de Graco de cubrirse la espalda ante esa eventualidad. Es un hecho, sino cambian las cosas que AMLO llegara al poder y Graco, el antiguo coordinador de campaña del morenista en Tabasco es actualmente un enemigo declarado y por lo mismo no recibirá el apoyo de los pinos llegado el caso. Por eso la lucha por la gubernatura en el asunto de Gayosso, es una lucha de sobrevivencia política y de seguridad jurídica para el actual ejecutivo estatal. Su hijastro y operador le garantiza que estará a salvo si obtiene el triunfo al precio que sea.

La otra vertiente (segunda), es cuestión de orgullo y vanidad. Es el deseo nato de querer perpetuarse en el poder a través de su familia, es decir, establecer una dinastía que prolongue el uso del poder y que sea la familia la poseedora de los destinos del estado y no los políticos de los diversos partidos en general, Moreira en Coahuila es un ejemplo a seguir. El camino ya está pavimentado, Graco mostró que sí se puede y que es cuestión de precio para imponer la voluntad del ejecutivo al resto de los poderes, repartiendo migajas de dinero y poder para que el congreso y el propio TSJ hagan lo que al gobernador le conviene, que no a lo que al estado le conviene porque a estas alturas ha quedado demostrado que el poder es Graco y no las instituciones igualitarias y paritarias según nuestra división de poderes Constitucionales. Para recorrer el camino rumbo a la gubernatura, su hijastro Rodrigo Gayosso ya exhibió una flotilla de vehículos nuevos con el logo del PRD y que muestra el periodista Jaramillo Frikas en un mensaje de las redes donde se enseña esa flota con el logo y colores del PRD. ¿Cuánto dinero deberán de invertir para lograrlo?, creo que eso es lo de menos, algo que Graco aprendió a acumular en estos 5 años es recurso y como se ha dicho hasta el cansancio, el dinero mueve montañas, montañas de votos en este caso. Todo es cuestión de precio y si no pregunten a los sabedores como se ganó la final de la elección del Presidente Agüero de Jiutepec. Por si no lo saben, se rumoró que la escasa diferencia de su triunfo fue de casi mil pesos por voto en el último momento del día de la elección…rumores que solo en un mundo como el nuestro y de nuestra política, pueden ser posibles.

Hay odios acumulados dentro de la sociedad contra su sistema y la violencia política parece ser que será uno de los temas en el proceso electoral. El señor Sáenz, Secretario Técnico del Cuauh ya fue víctima antier donde los balazos y el mensaje que le dejan en su hogar, nos dicen que esto solo puede ser el comienzo. De ser así, el juego a mover en el proceso electoral será, poder y dinero, o plata o plomo…