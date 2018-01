Local

Erick A. Juarez |

2018-01-18

El secretario técnico del Ayuntamiento de Cuernavaca, José Manuel Sanz Rivera, presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado (FGE) por el delito de amenazas en contra de quienes resulten responsables de los disparos de arma de fuego en la fachada de su domicilio, donde además colocaron una cartulina que contenía un mensaje en el que se le amenazaba directamente.

Fue alrededor de las 11:30 de la mañana de ayer miércoles, cuando el funcionario municipal acudió a la dependencia estatal para interponer una denuncia penal que quedo asentada bajo el número de carpeta de investigación SC01/618/2018.

En entrevista, Sanz Rivera señaló que el mensaje de la cartulina que dejaron en su domicilio fue para amenazar a su persona y a su progenitor, por ello, dijo desconocer si cuenta con enemigos.





"No tengo sospecha de nadie, por eso vengo a la FGE, para que ellos hagan las investigaciones correspondientes y den resultados (...) En la cartulina decía eso, lo que ustedes han visto “vamos por ti, José Manuel Sanz y por tú hijo”; yo únicamente vine a poner la denuncia de hechos, yo pienso que no tengo enemigos, pero con esto ya no sé, por ello yo confío en las instituciones y por eso vine a denunciar", reveló.

Por su parte, el defensor particular de Sanz Rivera, Pedro Martínez Bello, afirmó que la denuncia penal que interpuso fue por el delito de amenazas y lo que resulte en contra de quienes resulten responsables de los disparos de arma de fuego que se realizaron en su domicilio la madrugada de este martes.

Martínez Bello lamentó que en vísperas de los comicios este tipo de hechos violentos se registren, por ello, no descartó la posibilidad de que sea un ataque político, pero será la Fiscalía General loa que se encargue de indagar este tipo de hechos.

El abogado particular de Sanz solicitó además las medidas de protección a la Comisión Estatal de Seguridad Pública (CES) y a los elementos policiacos para el funcionario municipal.

"Las diligencias se están llevando a cabo y tendría la FGE, determinar dicha situación, nosotros únicamente sabemos que hubo impactos de bala que percibe que fueron en la pared y en el portón de su domicilio y le dejan una cartulina ahí, por ello, el alcalde de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco, se siente preocupado pero debemos agotar todas las líneas de investigación", concluyó.

Cabe recordar que la tarde de este martes, el Ayuntamiento de Cuernavaca condenó los hechos ocurridos durante la madrugada en las inmediaciones del domicilio particular del Secretario Técnico de nuestro Ayuntamiento, José Manuel Sanz Rivera.