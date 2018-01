Local

Yesenia Daniel

2018-01-18

Xochitepec, Mor.- A las 13:14 horas Gloria y Rodrigo sintieron que su auto se zarandeó como si en lugar de auto llevaran un bote sobre el agua en la autopista México-Acapulco a la altura del municipio de Xochitepec, iban a trabajar a Jojutla luego de que Gloria se había ausentado por una situación de salud en el balneario Issstehuixtla. Momentos después y kilómetros más adelante, vieron que una mujer en su auto venía en sentido contrario, con la cara desencajada y los nervios de punta; era el 19 de septiembre aunque nunca vieron su reloj, la hora quedó marcada como la del sismo más devastador de la historia de Morelos.

Gloria Olguín Avilés cuenta lo vivido para dejar constancia de lo ocurrido en Morelos el día del sismo. Su activismo a favor de quienes más necesitaron durante los primeros meses después del terremoto, le ayudó a curarse de la impresión.

Entre los espacios que hubo de conexión al internet, minutos después del sismo, Gloria publicó una foto en sus redes sociales del puente de Xochitepec totalmente hundido y partido por la mitad, el puente había colapsado prácticamente a unos pasos de donde ellos estaban.

“Al mismo tiempo de que se nos movió el carro, me dice Rodrigo, mira cómo se están moviendo los árboles, entonces él me dice ´yo creo que es un viento muy fuerte en esta curva`, entonces retoma el control del carro pasando la curva y nos pudimos enderezar cuando de pronto vemos que un camión de pasajeros que venía delante de nosotros se para en seco en el carril de baja, entonces alcanzamos a frenar y dije ´bueno, qué le pasa ahorita a la gente, vamos a rebasarlo´, así que rebasamos el camión y viene de frente una señora a muy baja velocidad en sentido contrario gritando en su coche, alcanzamos a frenar y nosotros quedamos en medio de la carretera, y la señora baja corriendo gritando cosas que no entendíamos, Rodrigo se baja, camina unos cuantos metros, regresa y me dice ´Gloria, lo que pasa es que el puente se cayó´´”, narró Gloria Olguín.

El sismo enseñó a Gloria el cariño que tenía pero que no sabía que fuera tan grande con la gente el sur y sus lugares emblemáticos, los daños provocados por el terremoto a la ciudad de Jojutla y los municipios de la zona poniente hicieron un impacto profundo en su persona.

Cuando pudieron reaccionar y darse cuenta de lo que pasaba, Rodrigo y ella sacaron suéteres de su auto y empezaron a agitarlos por el aire para hacer señales a los autos que venían detrás, entendieron la orden y se detuvieron a tiempo, ese día nadie murió en el puente.

Cuando pudieron regresar a la caseta de cobro más cercana informaron al policía del colapso del puente y por él supieron que había temblado muy fuerte.

Nadie, fuera de las personas que se encontraban en la autopista y cerca del lugar de los hechos, creía que el sismo hubiera tirado un puente y menos en la autopista del Sol, la información apenas empezaba a fluir y llegaba a las mesas de redacción de noticiarios y redes sociales a cuentagotas, a esa hora tampoco se sabía que el sismo del 19 de septiembre había dejado devastado a Jojutla, el municipio más afectado en Morelos.