Observador político - Las alianzas de facto

Gerardo Suarez |

2018-01-18

A pesar de no haber logrado la coalición con Acción Nacional y Movimiento Ciudadano como pretendía legalmente hacerlo ante el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, el PRD logró ir en alianza con el PSD pero de facto lo hizo con otros institutos políticos como el PRI, PT, y de llegar a ser candidato a gobernador Amado Orihuela Trejo, Jorge Meade Ocaranza, o Francisco Moreno Merino, en automático tendrían al tricolor en la bolsa. El PAN y MC les hace sombra pero en especial la coalición que formó MORENA y PES por lo que el abanderado ya sea Rabindranath Salazar o Cuauhtémoc Blanco, serán la verdadera oposición contra el partido en el gobierno.

LAS PRECAMPAÑAS.- El único que está haciendo precampaña hoy en día es el representante del PRD y PSD porque se les adelantó y por tanto, la presidenta de lo que queda de este partido político en Morelos, Hortencia Figueroa Peralta, realiza lo que su antecesor venía llevando a cabo y no es otra cosas que inaugurar oficinas aunque no haya dirigentes como sucedió en Cuernavaca, donde por varios meses quedó acéfala la dirigencia del CDM.

Sin embargo, ello les ha permitido tener contacto con la militancia y de verse todos los días los mismos actores políticos del sol azteca, llámense diputados locales, alcaldes y regidores así como integrantes del Comités Directivo Estatal y Municipales porque ellos son quienes acuden a todos y cada uno de los eventos. Ellos mismos se engañan, son los mismos en todos los eventos y hacen ver o intentan hacer creer que son miles cuando en realidad son grupos de decenas de perredistas quienes participan además de los militantes. En ese aspecto, es bueno decirlo, llevan la delantera porque los demás partidos políticos están dormidos en sus laureles y están permitiendo que el tiempo pase en un periodo tan corto para aprovechar las precampañas como sí lo está haciendo el partido amarillo.

Mientras el PRD anda visitando los municipios Acción Nacional y Movimiento Ciudadano, siguen en la incertidumbre por definir a su candidato. Ya se les cayeron tres aspirantes a ese cargo. El primero fue el diputado local Víctor Caballero Solano, quien jamás creció más allá de sus oficinas de Casa Cataluña pese a los intentos por catapultarlo de Marco Adame y su hijo. El segundo aspirante que se esfumó fue Francisco Coronato Rodríguez, ya que al final, las diferencias que tiene el ex ombudsman, ex procurador y ex diputado federal con el dueño del partido naranja, Dante Delgado Ranauro, fueron los argumentos para que no se haya definido su posible candidatura. Y el tercer caso, fue el padre Toño Sandoval, a quien de nada le valió que haya iniciado una precampaña súper adelantada en la que poco le importó gastar fuertes sumas de dinero en publicidad en el transporte colectivo, en radio y televisión para posicionar su imagen ni mucho menos, las reuniones con más de 500 personas a quienes les invitaba constantemente en diferentes municipios del estado, desayunos que iban por cuenta del ex representante de la iglesia católica. El sacerdote incumplió con la separación de los cinco años que estipula claramente la Constitución para que un ministro de la iglesia se separe para poder competir por un cargo de representación popular, porque el personaje en cuestión -amigo de Graco-, tenía solamente tres años de haber colgado los hábitos.

EL VERDE ECOLOGISTA.- El dirigente del Partido Verde es un tipo del cual solo prestó su nombre y apellido ya que el verdadero representante de ese instituto político es el diputado local plurinominal Javier Estrada González, quien operó de manera activa para evitar la coalición entre el PRI y el diminuto Nueva Alianza. Argumentó los casi 350 millones de pesos que saqueó, dijo, el priista Francisco Moreno Merino y acusó a esa bancada de corrupta. Javier Estrada, quien votó las cuentas del “corrupto” Paco Moreno, al final decidió ir en alianza oficial en algunos distritos y municipios con el PRD y PSD. Además de provocar confusión entre el electorado porque a nivel nacional sí van juntos el PRI, PANAL y PVEM y en Morelos no. Y aunque oficialmente va en una coalición parcial, de facto también apoyarán con todo al representante del sol azteca y socialdemócrata.

Lo que se amarró en el Congreso del Estado es lo que esperan los propios diputados se concrete oficialmente el primero de julio en las elecciones.

GABRIELA GÓMEZ ORIHUELA.- Para nadie es un secreto que las mujeres con talento, capacidad y aceptación social en los partidos políticos escasean, por ello, se ha visto el empoderamiento que ha tenido la ex delegado federal y ex secretaria del Trabajo, Gabriela Gómez Orihuela, quien una vez que fue designada como integrante del CDE del PRI en automático se ha ido perfilando como una de las prospectas a competir por un cargo de representación popular ya sea para la diputación local o federal. Más aún, cuando cuenta con el respaldo incondicional del dirigente de la Confederación de Trabajadores de México, Vinicio Limón Rivera. En verdad, el trabajo de Gabriela quien intensificó su actividad en favor de ese instituto político es loable.

JULIO YÁÑEZ VS BEATRIZ VÍCERA.- La lucha por posicionarse entre los dos diputados: Beatriz Vícera Alatriste del PRD y Julio Yáñez Moreno es intensa. Sin embargo, la perredista que antes perteneció al PRI ya dio su mejor versión y contribuyó a los acuerdos que se requerían en su momento con el Ejecutivo y el presidente del partido que manejaba las finanzas y todo al interior del Congreso, en conclusión, ha dejado de ser rentable para quien maneja el poder político del estado. A diferencia de Julio Yáñez quien es dueño de un partido y que prácticamente es quien será el candidato a la alcaldía de Cuernavaca por esa alianza que se formó en el IMPEPAC.

Carlos Alaniz el diputado que vive un proceso de expulsión por traición en el PAN, está vetado por los Terrazas y por lo tanto, no tiene la menor posibilidad de contender no para la candidatura a la alcaldía de Cuernavaca sino para ningún cargo de representación como podría ser una regiduría, a pesar de que reconocen el trabajo que viene realizando al interior del municipio y que al final, todo ese capital político será aprovechado por del denominado “Tigre” Yáñez.

