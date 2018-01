Casos y Cosas de Morelos - Seguridad Pública firme

Opinión

Sergio Dorado

2018-01-18

Los datos no mienten. Después de tres semanas de este mes de enero, el año 2018 se perfila como el más sangriento de al menos la última década de la historia morelense. En este breve tiempo, más de 40 personas han perdido la vida a causa de los embates del crimen y nadie ha sido capaz de detener la tragedia. Y si así empieza de oscura nuestra suerte, el año en su totalidad apunta a ser horripilante en materia de seguridad, sobre todo si la estrategia –inexplicablemente-sigue siendo la misma. Lo trágico del asunto es que tanto el gobierno estatal como la sociedad se han ido acostumbrando a la desgracia y el fenómeno asesino se ve ya como un hecho “normal”.

Desde luego que hay muchos otros problemas que aquejan al estado. La crisis económica, por ejemplo, hace agua por todos lados. Se deben salarios en la universidad, en el congreso, en los municipios y más, mientras los precios de la subsistencia popular se encarecen sin tregua para develar el verdadero rostro de un modelo económico totalmente rebasado, que lo único que logra es empeorar el panorama. Pero el peor mal, sin duda, es el fracaso del gobierno por siquiera mitigar lo que el crimen ha logrado hacer de una sociedad atónita e indefensa. Y de seguir así, lo único que nos espera al final del camino es un Estado en manos dela delincuencia.

Al inicio del año hubo varios cambios en el gabinete estatal, en los que seguramente la intención es recargar los dados cómplices de cara a la contienda electoral que está ya en marcha, y no para la búsqueda del bienestar social que debiera ser el propósito único de la función pública. De educación básica se fue la conchudez e ineptitud sin hacer cuentas, a pesar de acusaciones serias sobre corrupción o al menos de desvío de recursos que la misma ex secretaria de Hacienda en su momento confesó con todas las palabras. Se fue el secretario de gobierno, también, quien nunca dejó de ver la realidad con anteojos de nueva visión, que cierran los ojos a la realidad con eficacia.

Pero el comisionado de la seguridad pública morelense, por sobre el agravio e incremento del crimen, sigue en el cargo.Esto, desde luego, mueve a la reflexión. Y lo primero que encaja en tal reflexión es el pensar las razones de la permanencia de la función pública en términos de seguridad. El razonamiento es básico: si el crimen que recién inicia, inicia tan mal, ¿por qué en seguridad no hubo cambios? ¿No debiera ser lo contrario? La lógica aristotélica así lo exige. En Educación se dice que las cosas se hicieron de maravilla, y sin embargo, ahí hubo cambios. ¿No lo razonable fuera entonces que donde la maravilla brilla hay que conservar su notoriedad? Por lo que donde no brilla, en cambio, habría que recapacitar a tiempo el camino.

Pero bueno, este es solamente un razonamiento ciudadano y debe haber razones de más peso que justifiquen la permanencia del titular estatal de seguridad pública en el cargo. Debe ser, porque no puede ser (disculpando la desproporcionada cacofonía) que haya una contradicción más básica y no se remedie a tiempo. El cargo de la seguridad sigue en las mismas manos y la ciudadanía se siente inquieta. Se siente inconforme porque los asesinatos están a la orden día, y en los que incluso los infantes son víctimas inocentes de un tejido social totalmente deteriorado.

El periodismo de opinión es especulativo, es cierto. Pero es así porque no tiene opción, porque la información del poder es cupular y ésta no es fácilmente accesible al ciudadano de a pie o al periodista que anda tras la certeza de los hechos.¿Qué otra opción tendría la opinión si no? La poca transparencia justifica el periodismo especulativo porque no se puede ser objetivo sin pruebas y las pruebas, por razones de seguridad, viven bajo llave o en la complicidad mental de sus miembros.

A Morelos le espera un año 2018 escabroso. Muy difícil porque por un lado la situación económica ha acrecentado la pobreza, que vive de milagro y mendrugo; y por el otro, la inseguridad, que sin tregua sigue cercenando vidas, lo que es más caro a los morelenses. Se puede vivir con hambre, pero no se puede vivir con balas en el corazón. Y muchos paisanos traen plomo y dolor en ese lado del alma.

A lo mejor vale solicitar a la autoridad, para ser un poco menos especulativos, la razón por la que el titular de seguridad pública continúa en el puesto mientras el crimen progresa. Esto porque muchos recursos públicos se han invertido en este rubro y en campaña se nos ofreció más de lo que tenemos. Eso no es tanto pedir, ya ve usted que hay muchos morelenses preocupados por lo que pudiera ser.