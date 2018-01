Deportes

2018-01-18

COUVA, TRINIDAD Y TOBAGO.- Vamos por el boleto al mundial de fútbol de la rama femenil, en la categoría de menores de 20 años, externó la mediocampista morelense, Andrea Hernández Buenosaires, quien está con el representativo nacional que, en esta ciudad, buscará, primero, calificar a las semifinales del certamen, y luego uno de los tres pasaportes que se tienen para la justa definitiva, y para ello se está trabajando fuertemente.

Hernández Buenoaires tendrá su primera oportunidad en una competencia de este tipo con el seleccionado nacional, y milita con las Diablitas Rojas del Toluca de la primera división nacional, en donde poco a poco se consolida como una centrocampista de gran talento, por lo que enseguida llamó la atención del entrenador, para que fuera llamadas a las visorías y posteriormente se le tomó en cuenta en la lista definitiva, pero no quedó ahí todo, ahora se le considera como titular indiscutible dentro de las verdes, por lo que estará en el partido inaugural, que será frente a Jamaica que, para muchos, es el más importante, tanto que, en caso de que se salga con banderas al aire, prácticamente se tendrá el pasaporte,. Puesto que con tres, y uno sería para Estados Unidos, otro para Canadá y el tercero para las verdes, de acuerdo a los cálculos de los expertos, tomando en cuenta la posición que se tiene en la clasificación general de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA)

Información de la Federación Mexicana de Fútbol, en su página de internet, en donde le hacen la entrevista a la centrocampista morelense, Andrea Hernández Buenosaires, en el seleccionado mexicano de menores de 20 años.

La mediocampista, Andrea Hernández, quien participa por primera vez en un evento internacional mencionó:

“Esto es un sueño para mí. No tengo palabras para expresar la emoción que siento al portar la playera de la selección nacional”.

“Siempre soñé con este momento, lo deseaba desde el primer momento que acudí a las visorias. Cuando recibí mi primer llamado fue algo que no podía creer, me llené de orgullo y en ese momento supe que todo se puede lograr con trabajo y disciplina”.

“La expectativa que el grupo tiene en este certamen es seguir creciendo y obtener el boleto al mundial. Nos hemos preparado para lograr el objetivo”.

“Esto es nuevo para mí, es una experiencia que cambiará mi vida y me ayudará a crecer en todos los aspectos. Me siento muy orgullosa de representar a México en este torneo”.

“Las compañeras de mayor experiencia me dicen que los sueños se cumplen y que nunca deje de luchar por lo que deseo. El mejor consejo que me han dado las niñas, es que tenga confianza, que me atreva hacer cosas; ellas me han dado mucho ánimo para estar aquí, siempre tienen las palabras precisas para sacarnos adelante”.

“Este será un gran torneo, hemos estudiado a nuestros rivales y sabemos las cualidades y debilidades de cada uno de ellos”, culminó Hernández.