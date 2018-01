Local

Erick A. Juarez |

2018-01-17

Será hasta el próximo 15 de marzo cuando se cierre el plazo para que la Fiscalía General del Estado (FGE) concluya con las investigaciones del homicidio de un estudiante de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), hechos ocurridos el pasado 29 de septiembre en el bar Áttico Cuernavaca.

Y es que la Fiscalía General del Estado solicitó a la Procuraduría General de la Ciudad de México su colaboración para llevar a cabo un peritaje en antropología forense para corroborar si Óscar Antonio N, es el homicida de un estudiante de la UAEM en el bar “El Áttico”, tras haber sido captado por las cámaras de videovigilancia del lugar.

Fue durante el desarrollo de una audiencia diversa, en donde el agente del Ministerio Público solicitó una ampliación de un mes para el cierre de las investigaciones, derivado a que no contaban con suficientes recursos humanos.

Por ello, el defensor particular nombrado por el hoy imputado, Óscar Antonio "N", Said Basabe Gómez quien solicitó un plazo de dos meses para el cierre de las investigaciones, por lo que minutos después el impartidor de justicia, concedió dicha ampliación.

"Nuevamente la Fiscalía vino a exhibirse al momento de afirmar que no contaban con un perito de antropología en un sistema digital y por eso está pidiendo auxilio a la Procuraduría federal para que se realice el peritaje forense (...) El día de hoy (martes), nosotros tomamos la defensa de mi representado y solicitamos a la juez que sea un plazo mayor para poder defendernos, por lo que se quedó un plazo de dos meses", dijo.

De acuerdo con el abogado de la víctima, Enrique Paredes Sotelo la solicitud que hizo la Fiscalía refuerza la investigación contra Óscar “N”.

“No se me hace raro, ante una supuesta duda de la defensa y de los hechos la Fiscalía se tiene que adelantar a los hechos para reforzar las pruebas y lograr una sentencia contra el responsable del homicidio de Israel”.

Mientras tanto, el defensor particular de Óscar N alias "El Negro", Said Basabe Gómez, aseguró que este caso se mediatizado, ya que su representado fue exhibido por las autoridades de seguridad y procuración de justicia; al momento de su detención, por lo que advirtió que no respetaron el principio de presunción de inocencia y sus derechos humanos.

Por ello, confirmó que podría buscar como vía alterna un juicio abreviado para su representado que tendría que pagar cinco millones de pesos como parte de reparación del daño.