Local

Erick A. Juarez |

2018-01-17

A 13 días de que Jonathan García Campuzano tomó protesta como encargado de despacho de la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) delegación Morelos, fue denunciado penalmente por haber golpeado a uno de los trabajadores de dicha dependencia, hechos ocurridos la mañana de este lunes.

De acuerdo con la víctima, Luis “N”, alrededor de las 18:30 horas, del lunes pasado, García Campuzano lo llamó a su oficina para que firmara su renuncia, situación a la que no accedió.

“Me dijo que se la firmara o que me iba a partir la madre y aparte de que iba a golpear me iba a chingar en el aspecto laboral, esas fueron sus palabras, y que jamás en mi vida iba a volver a tener un trabajo”, declaró.

Y es que ante la negativa, Jonathan García le ordenó a su guardaespaldas que sujetara a Luis y entonces comenzó a golpearlo.

“Me tiraron al piso, me dieron patadas, me taparon la boca tratando de asfixiarme y empecé a gritar, pidiendo ayuda a mis compañeros y dos de ellos entraron, por lo que se dieron cuenta de lo que pasó, entonces él les gritó para que se salieran y ellos se fueron mientras me seguía asfixiando”.

Señaló que la golpiza duro unos 10 minutos hasta que lo dejaron tirado y lo amenazó con matarlo, ya que su padre es comandante de la Policía Federal.

“Dijo que también mi familia iba a sufrir consecuencias y después de que salí de la delegación me subí a un taxi y me fui a la Procuraduría a levantar una denuncia”.

Por ello, durante la mañana de este martes, levantó una denuncia penal ante el agente del Ministerio Público, el cuál abrió el expediente SC01/570/2018 a las 23:47 horas del mismo día.

Por lo que la víctima, solicitó a las autoridades judiciales que se investigue el hecho y que se castigue al encargado de despacho de la Profeco, quien a su consideración, no debería de ocupar la encomienda.