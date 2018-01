Deportes

2018-01-17

PUENTE DE IXTLA, MOR.- Los Alacranes del Puente de Ixtla están en gran plan, sobre todo en el desempeño, y ayer por la tarde, en el estadio Lino Espín Aburto de esta localidad, salieron con la victoria sobre el Selva Cañera de la tercera división, con el 2-1, con un primer tiempo de 1-1, en donde los dueños del terreno se fueron al frente en los cartones, y antes del descanso se produjo el empareje que se tenía como merecido.





Los del Selva Cañera siguen con el problema de no saber concretar ante las oportunidades que se presentan, lo que se tiene que corregir a la brevedad, como que l reinicio del certamen está a la vuelta de la esquina, y serán 14 encuentros en los cuales no habrá permiso de nada, no se podrá tener mañana, así que lo que se haga en estos duelos serán definición pura para llegar a las finales o quedarse al margen de la fiesta por el título, lo que será delicado para un conjunto que está obligado, por historia y por el futuro, de estar, invariablemente, bajo cualquier circunstancia, en la fiesta, buscando el título del circuito, porque para ello se ha recorrido la milla y se ha conquistado dos veces el título de la primera nacional, y estos jóvenes son los herederos de esas páginas.

Las condiciones no son las mejores para los tlahuicas, las dificultades financieras son evidentes, pero estos jóvenes deben conocer la playera que portan y están obligados a dar más de sí o irse a otros escuadrones, en donde da igual si se califica a las finales o no, puesto que no hay ningún prestigio que defender, son conjuntos del montón, de los que están hoy y mañana se van o cambian de nombre, pero los del Selva Cañera tienen su historia, y los futbolistas la conocen y la tienen que defender bajo cualquier situación

En el primer tiempo, los escuadrones hicieron las cosas con el debido comedimiento, y las aproximaciones que se tuvieron, fueron concretadas en un par de ocasiones, una por bando, y fueron primero los de la cuarta divisional y hasta después los de la tercera, y ya después se hizo el esfuerzo, se peleó, pero nada funcionó y así se llegó al descanso.

En la segunda mitad, no hubo mayores cambios, la tónica fue casi la misma, con los cambios que se dieron en los planteles, para darles oportunidad de jugar a todos los chamacos para sus encuentros oficiales del fin de semana, en donde los puntos van a contar, pero cuando ya se cantaba la igualada, los dueños del terreno se pusieron listos y lograron el gol de la diferencia, y con ello llevan dos buenos resultados, porque también ganaron a Jardón Yautepec, igual, de la tercera división.