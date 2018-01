Cultura

Bonifacio Pacheco |

2018-01-17

Breverías culturales

El más reciente poemario del escritor, poeta, editor, psicólogo, ensayista, cantautor y promotor cultural morelense Isaías Alanís, Ilustrado por el pintor Leonel Maciel, se presentará con los comentarios de: Denisse Buendía, Leonel Maciel, Ricardo Ariza y el autor, en El Pastis Bistro a las 18:00 horas, habrá degustación de mezcal de honor de Guerrero, calle Hidalgo 24 altos, centro.

UNDER THE VOLCANO 2018. Flash Master Classes /Talleres exprés (todos en inglés) en Tepoztlán, Morelos: “The Art of the Scene”, Imparte: Reyna Grande en Posada del Tepozteco de 9:00 a 12:00 horas. “Putting Yourself on the Digital Map”, Imparte Mildred Pérez de la Torre, en Casa Fernanda de 9:00 a 24:00 horas. “Flash Fiction”, Imparte: Luisa Valenzuela en Posada del Tepozteco 13:00 a 16::00 horas. Costo $2,000.00, Inscripción en la pagina-e: info@underthevolcano.org.

LOS CHOCOLATES se inaugura hoy a las 17:00 horas, Amado Nervo y Rubén Dario, colonia Carolina, teléfono 3292200 extensión 1030.

UNAM MORELOS: El Doctor Bruno Lara Guzmán en el marco del Coloquio Robótica Cognitiva en el Centro de Investigación en Ciencias, UAEM presentará la ponencia “Modelos Internos” en el auditorio del Instituto de Ciencias Físicas a las 17:30 horas; Información en la pagina-e: https://www.fis.unam.mx/ColoquiosList.php.

FESTIVAL INTERNACIONAL de PIANO 2018, organizado por la UNAM del miércoles 17 de enero al domingo 11 de febrero: El recital inaugural será con el joven Haochen Zhang originario de Shanghai (China) quien ofrecerá un programa integrado por: Escenas infantiles y Estudios sinfónicos de Schumann, Estudios trascendentales de Liszt, En la niebla de Janácek y Sonata para piano no. 7 de Prokofiev; Sala Nezahualcóyotl a las 20:30 horas, costo $150.00 con los descuentos habituales.

FERIA ERRANTE TLANEMANI‎, rumbo al Primer Encuentro Internacional Mujeres que luchan en café ‘Zapata Vive’ tendrá los talleres más exitosos de colectivos y compañeras creadoras combativas, no puedes perdértela; Sonia Gadez en un taller experimentará con la fotografía de revistas, folletos y el bordado sobre papel, es para experimentar sobre fotos; Ya esta preparando los materiales para cada participante, el cupo es limitado; sábado 24 de febrero a las 16 horas: Desbordemos en comunidad inscríbete en FB@Sonia Gadez y @Luziernaga Estudio, Certifivcados 6 colonia Alamos Ciudad de México.

63 MUESTRA INTERNACIONAL de CINE, proyecta “Cartas de Van Gogh”, Directores Dorota Kobiela y Hugh Welchman, Reino Unido-Polonia 2017, en el cine Morelos 3 funciones 16:00, 18:30 y 21:00 horas, costo $30.00 y $15.00 con descuento. El primer largometraje pintado completamente a mano dota de movimiento a la obra del pintor posimpresionista Vincent van Gogh para intentar descifrar el misterio de su muerte; La película se compone de 65 000 fotogramas pintados al óleo que recrean muchas de las obras del artista holandés. La historia se desarrolla un año después de su muerte, cuando el joven Armand Roulin tiene la misión de entregar una carta que el fallecido escribió para su hermano. Su viaje lo llevará a conocer a varios de los personajes que Van Gogh pintó en la vida real. Cartas de Van Gogh es un logro cinematográfico que invita a mirar con mayor profundidad la lucha del artista y la naturaleza de su creatividad.

CERÁMICA & CERA PERDIDA, dos talleres a cargo de Vanessa Maya y Remy Rodríguez de Celoffán; en La Presidencia los sábados 20, 27 de enero y 3 de febrero, costo $1000.00 c/uno, todos los materiales incluidos; Aprende las técnicas para modelar y pintar el arte en cerámica, de 10:00 a 12:00 horas, contacto en el correo-e: vanessa.maya.@gmail.com teléfono 7772333906 ; Aprende a modelar y crear tu propia joya de metal a la cera perdida para diseño de joyería, de 12:30 a 14:30 horas, contacto en el correo-e: remy_junk@ hotmail.com teléfono 7773308395; Edificio Yalile, Santos Degollado 18 esquina Mariano Matamoros centro.

