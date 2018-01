Justicia

|

2018-01-17

Eolo Pacheco

Director El Regional del Sur

P R E S E N T E

Cómo usted mismo pudo constatar al leer la publicación en cuestión, nunca se mencionan nombres y solo se hace alusión a "La China", apodo que pueden compartir muchas personas.

En este contexto le reitero, en la información publicada no hay ninguna alusión hacia su persona e incluso yo me he referido a un inmueble distinto al que usted señala.

Atentamente

Pancho Rendón