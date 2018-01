Local

Guadalupe Flores |

2018-01-16

-Habían solicitado un plan de contingencia vial previo al inicio de los trabajos





Los comerciantes de la calle Matamoros y Gutenberg en el Centro de Cuernavaca se inconformaron por el cierre de estas vialidades para iniciar los trabajos de la remodelación como parte del proyecto gubernamental denominado de la Ecozona.

Este lunes poco antes de las 8 de la mañana iniciaron los trabajos, por tres meses Gutenberg permanecerá cerrada, mientras que Mariano Matamoros en el perímetro de la calle Morrow a Lerdo Tejada los trabajos duraran ocho semanas, es decir dos meses.

Las obras de remodelación iniciaron a pesar de que los comerciantes establecidos solicitaron un plan de contingencia vial, sin embargo, los trabajos iniciaron, pero algunos fenicios exigieron certeza en los tiempos de ejecución de la obras.

Ramón Gómez Alvarado, propietario de una tienda de ropa en la calle Mariano Matamoros, manifestó que existe el riesgo de que cierren los negocios de esta vialidad, debido a que no habrá ventas.

Además, responsabilizó a la Secretaría de Obras Públicas del Gobierno del estado de los accidentes que pueda provocar los trabajos, debido a que no se colocaron vallas de metal, ni de madera para cerrar la zona.

“No pusieron vallas, es un riesgo para los ciudadanos que pasan, porque les puede caer una piedra, no se vale, no se trata de culpar al gobierno, sino a los que ejecutan la obra, porque pueden lastimar a alguien, además no nos avisaron para siquiera poner un hule y no se ensucie la mercancía”, criticó el comerciante.

En tanto, Dagoberto Rivera Jaimes, presidente de la Federación Auténtica del Transporte (FAT) aseguró que habrá afectaciones económicas para los ruteros, por el cambio de itinerario.

Finalmente, comentó las unidades de la ruta 16 y 18 no pueden ingresar al primer cuadro por la calle Amador Salazar “porque no pueden dar tantas vueltas, tendrán pérdidas económicas de hasta un 40 por ciento, por la carga vehicular, porque gastarán más combustible”.