Local

Yesenia Daniel |

2018-01-16

Tlaquiltenango. Porque no han podido normalizar las actividades escolares de sus hijos y trabajan bajo condiciones inadecuadas, padres de familia de las primarias Plan de Ayala, Gabriel Tepepa, Adolfo López Mateos y Rafael Ramírez, todas de la cabecera municipal de Tlaquiltenango; se juntaron ayer para exigir al presidente municipal Enrique Alonso Plasencia, los apoye y acompañe para a su vez, exigir al Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos (IEBEM) y el Instituto Estatal de Infraestructura Educativa (Ineiem) atienda las necesidades de las escuelas a cuatro meses del sismo del 19 de septiembre.

Las primarias Gabriel Tepepa, Adolfo López Mateos y Rafael Ramírez han trabajado desde el 23 de octubre en la unidad deportiva “Monito” Rodríguez de la colonia Gabriel Tepepa, pero el sábado pasado, las ráfagas de aire que alcanzaron hasta los 21 kilómetros por hora en esta zona sur, destrozaron las lonas de las carpas donadas por la fundación judía Cadena y otras de la fundación Astra, por lo que tuvieron que suspender sus actividades hasta que resuelvan qué hacer.

Mientras que la primaria Plan de Ayala, del barrio de Tlayehualco, está trabajando desde hace un par de meses en instalaciones prestadas de la Preparatoria Federal por Cooperación “Alfonso Reyes”, pero sólo dos o tres veces por semana durante dos horas y media. De la misma manera, las otras tres primarias no cubren el horario completo y los niños solo asisten 3 horas al día por máximo porque no hay las condiciones adecuadas y los padres temen que no se cumpla la meta de los aprendizajes esperados.

“A raíz del aire que se desató, nuestras casas (carpas donadas) quedaron inservibles, se rompieron y estamos en el Monito Rodríguez donde estamos tres escuelas tomando ahí clases pero ya no vamos a poder tomar clases porque quedaron inservibles las casitas (…) pero hasta ahorita no hemos tenido el apoyo y queremos que se reconstruyan nuestra escuela; tenemos el segundo dictamen del Ineiem en donde se contradicen, y dice el dictamen técnico que no se puede operar (sic) y que (las instalaciones educativas) requieren atención, pero también dice que quieren acordonar y rehabilitar el área, entonces no entendemos, si van a acordonar cómo van a rehabilitar el área, si un edificio que dijeron que está inhabitable no se puede usar porque los muros están tronados, entonces ni rehabilitan ni tiran ni hacen nada, entonces por eso vinimos a ver el presidente municipal para que nos apoye”, comentó la señora Doraly Martínez Camacho, madre de una menor de la primaria Gabriel Tepepa.

Ayer por la tarde los padres acordaron acudir la próxima semana al IEBEM en Cuernavaca para presionar a las autoridades a tomar cartas en el asunto.