Local

Yesenia Daniel |

2018-01-16

Jojutla, Morelos, 15 de enero de 2018. Con la ayuda de empresas de la construcción que han desarrollado obra pública en el municipio, el ayuntamiento de Jojutla inició ayer por la mañana el retiro de escombro que inicialmente sería recogido por la Secretaría de Desarrollo Urbano, Territorial y Urbano (Sedatu) como parte de los recursos que se aplicarían del Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden), pero que a casi cuatro meses del sismo del 19 de septiembre no ha podido recoger.

El retiro de escombros se enmarcó como una acción del programa “Jornadas por Jojutla”, y del cual se dio ayer el banderazo de inicio en el centro de la ciudad, acto encabezado por el presidente municipal Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, los integrantes del cabildo, personal del municipio y los empresarios que participan de manera voluntaria en esta actividad y que cuyos nombres son: Obras Especializadas de Infraestructura; Servicios Profesionales MJG, y los ingenieros Miguel Tafolla, Marco Marbán y Edgar García.

De la devastación que causó el sismo del 19 de septiembre en Jojutla y que hicieron colapsar alrededor de dos mil 600 casas y edificaciones, y luego de casi cuatro meses de trabajos intensos de demoliciones y acarreo de escombro, hasta ayer en las calles del municipio había alrededor de 6 mil 200 metros cúbicos de escombro amontonado en diferentes puntos de la ciudad.

El gobierno municipal se fijó como meta recoger todo ese escombro en un plazo no mayor a 14 días, para liberar las calles y tener paso peatonal libre, y posiblemente también vehicular.

“Desde hace varias semanas teníamos detenido el tema de la remoción y retiro de escombro que están en muchas de las calles del municipio de Jojutla y que el día de hoy hemos hecho la convocatoria a muchas empresas, que de manera voluntaria y decidida han dispuesto de camiones y maquinaria para recoger el escombro, sin embargo nosotros como gobierno municipal hemos asumido y tomado esa responsabilidad, y no es hablar mal de nadie y no es echar culpas sino simplemente es necesario que los ciudadanos de Jojutla conozcan la realidad, vino la federación y estado para disponer del Fonden para recoger el escombro y demoler viviendas pero también hay mucho escombro que todavía está tirado, sobretodo en la cabecera de Jojutla que fue la más afectada, la situación no era que no nos interesara ni que no pudiéramos reaccionar sino también hacer del conocimiento de la gente que aun un viaje de escombro cuesta”, declaró el edil ante la población.

Para esta jornada de retiro de escombros -tanto de la parte céntrica como de las afueras, según aseguró el municipio-, el gobierno local asumirá los costos del diésel para los camiones de volteo y maquinaria, así como las reparaciones o costo de alguna refacción que haga falta por lo cual calcula gastar medio millón de pesos; mientras que las empresas que ayudarán, dispondrán una flotilla de diez camiones con una capacidad de 7 metros cúbicos, y los operadores.

Por lo que en este sentido, el alcalde pidió a la población también ser participativos en esta jornada barriendo los lugares que se van escombrando, para ir dejando la ciudad más despejada.