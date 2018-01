Opinión - Cuernavaca: candidatos en la pelea por el gobierno municipal

Opinión

Isaías Cano Morales

2018-01-16

Nadie ignora, que la capital del estado es el segundo filón político que se disputan los partidos con fuerza electoral después de la gubernatura, y por lo tanto cada fuerza lanza a la contienda por la disputa de la alcaldía de esta ciudad a quien considera su mejor carta. En los días que corren el tema que centra comentarios es el relacionado a quiénes serán los aspirantes de las fuerzas políticas principales, Morena, Coalición PAN-MC, PRI y PRD que disputen en las urnas la gubernatura del estado de Morelos; los medios se dan vuelo especulado sobre el tema y los ciudadanos hallándose a la expectativa, esperando de un momento a otro nombres de personajes encumbrados en la política que sus partidos decidan designarlos como candidatos enfilados hacia el primer cargo político en esta entidad.

Sin embargo, a la par de la atención que consume el asunto de la gubernatura dentro y fuera del ámbito partidario, también ya se analiza y discute, e incluso ya se oyen nombres de quienes serían los probables candidatos a entrar por cada partido a la campaña por ganar la presidencia municipal de Cuernavaca; uno de esos nombres es el de José Luis Urióstegui Salgado, quien ya ha dado a conocer su intención de ir como candidato al cargo mencionado, no cobijado bajo siglas sino por la vía independiente; uno más que se menciona, cuyo interés sería aspirar también a la titularidad del gobierno cuernavacense es el diputado Javier Bolaños Aguilar, a quien no pocos daban como el mejor posicionado de parte del PAN para entrar a la disputa por ser gobernador del estado, y la sorpresa para panistas y adherentes es que tal honor le corresponderá, según información, a José Francisco Coronato Rodríguez, quien se la jugará por la Alianza PAN-MC.

Un ciudadano más, que se ha promocionado con la intención de ser presidente del gobierno municipal es el conocido Toto Lavín, quien inicialmente decía ir por la vía independiente, pero ahora se oye, que sería candidato del PT; y así en ese tenor se dejan ver otros ciudadanos, que con el cuento de ser pequeños “bronquitos” ya se anuncian como contendientes independientes para entrar a la pelea por encabezar el próximo gobierno municipal de esta capital.

Por parte del PRI y del PRD aún no se cuelan nombres de posibles aspirantes a la alcaldía en mención, lo cual sí ocurre en Morena, cuyas bases ya hacen pronunciamientos a favor del conocido ciudadano Gerardo Becerra de Hita quien dado su prestigio como luchador social, fue considerado en la terna electa para la precandidatura de la que se trata por el Consejo Estatal junto con José Luis Urióstegui y Alejandro Mojica, quedando Gerardo como única opción, al optar competir el abogado Urióstegui por la vía independiente y Alejandro inclinarse por ser candidato a diputado por el partido de AMLO. Faltaría saber si el PES y PT, partidos en alianza con Morena decidieran proponer a un militante de sus filas, abriéndose la posibilidad de llevar a cabo una encuesta para elegir al candidato de Morena a la alcaldía de Cuernavaca.

Por sondeos de opinión entre militantes y simpatizantes de Morena, incluso por ciudadanos no involucrados en el morenismo, contemplan en la persona de Gerardo Becerra un candidato idóneo, que no estando afiliado a dicho partido, la coincidencia de la lucha que ha librado con peligros y amenazas por su participación destacada en frentes opositores al gobierno graquista, como es la Coordinadora de Movimientos Sociales y el Frente Amplio Morelense, no es diferente ni distinta a la que caracteriza a Morena, por lo que, se dice, la nominación de Gerardo Becerra como candidato de esta fuerza política, se contempla consecuente y acorde a la lucha que lleva a cabo el partido en el estado y en el país.

La batalla electoral por la Presidencia de Cuernavaca entre las fuerzas con más influencia entre el electorado, semejante a la gubernatura, será con todo, legal e ilegal, especialistas de esto último el PRI, PAN y PRD, empero, por las circunstancias políticas y sociales que imperan en el país y en Morelos, los viento parecen soplar a favor de la fuerza política que representa Morena y hoy como nunca este partido en este estado tanto la titularidad del gobierno estatal como el del municipal las condiciones están dadas para ser sumadas al capital político nacional de ese partido cuya expectativa viable es ganar la Presidencia de la República.

Se oye decir entre gente que simpatiza con Morena, que AMLO necesita candidatos con fama pública y capacidad competitiva que gocen de simpatía entre la población, por tanto que sean redituables electoralmente y en ese sentido priva la opinión entre sectores de que Gerardo Becerra de Hita reúne tal perfil, siendo actor político, líder social, activista, luchador, crítico contumaz del graquismo y por lo mismo lo convertiría en un candidato con la fuerza electoral suficiente para hacer frente y salir triunfante en la lid por la Presidencia de la capital de este estado.

