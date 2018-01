Casos y Cosas de Morelos - Historia de unos chamacos prepotentes

Opinión

Redacción | Sergio Dorado

2018-01-16

Hace unos días, el 4 de enero para ser más exactos, me sucedió algo en la ciudad que a lo mejor le entretiene a usted, estimado y único lector. Como a su servidor le gustan mucho las figuras literarias y el churriguerismo así de fabuloso, ojalá sea buen intento el ingrediente humorístico intentado. Ya ve usted que decía Julio Cortázar que a un texto nunca le sobra su dosis de chispa. Pero si no le parece así, amigo, tiene todo el derecho de detener justo aquí su lectura.

De entrada le informo que vivo en una zona de la ciudad con serios problemas de estacionamiento, en una privada de unos cien metros de largo ubicada frenteal mercado de Buenavista. Ahí, se estacionan clientes del mercado mencionado, de la tienda mejor surtida y carera de la colonia: la Hamburguersita -mejor conocida en la zona como las “Tortas Gigantes”. Pero también se estacionan los que se detienen a comprar un pastel de cumpleaños, florespara la mamá o la novia o quienes van a comer quesadillas con la seño de la esquina, las cuales, por cierto, le recomiendo mejor que la grasa de las tortas descomunales.

Esto provoca, desde luego, que no pocos se estacionen en la entrada de la privada de marras, a pesar del señalamiento de prohibición. Incluso, los que contamos con auto, hicimos un trato con el “viene viene”: Quien se estaciona ahí, sin excepción, debe informar su destino al coordinador informal del tránsito –quien lo hace mejor que un agente vialreal, se lo juro. Si va usted a las tortas, al mercado o a comprar un pastel, debe quedar registrado en la memoria del “viene viene”, mientras los policías, si acaso hay una patrulla en la esquina, comprueban desde el asiento interior el comportamiento del tráfico, comiendo tortas, tamales u otra chuchería propia de la colonia.

El día mencionado llegué a su casa, aunque ojalá no se lo crea usted, pues es muy mía. Cuestión de cortesía, nada más, estimado amigo y único lector. En fin, regreso yo con mi esposa de hacer compras y encuentro al “Beetle” estacionado en la entrada. Ya el “viene viene” me había divisado a la distancia y había corrido hacia las tortas gritando: “Beetle, van a entrar”. Pero los dos chamacos propietarios no estaban ahí, ni en el mercado o cualquier otro lugar conocido. (Cabe aclarar, por lo demás, que si a usted no le gusta su nombre, en Buenavista puede cambiarlo. Si usted se llama Aurelio, por ejemplo, y no le gusta el apelativo, en la colonia puede usted llamarse “Tsuru” si le gusta el japonés, “Volkswagen” si prefiere lo alemán, o “Peugot”, que según el “viene viene” le queda mejor a las mujeres, vaya usted a saber por qué, él dice que por el diminutivo “peyoyito”, pero vaya usted a saber qué diablos querrá decir.

Los chamacos prepotentes aparecieron media hora después y se enojaron bastante porque un agente que salió de la nada les quitó la placa y, veinte minutos después, llamó a la grúa. “Vamos a arreglarnos” –tentó al policía el imberbe conductor. El argumento del policía, para no llegar a un arreglo, era que una vez llamada la grúa, se debe pagar, si no a él se la cobran de su sueldo. El conductor, un chamaco de unos 22 ó 23 años, ensoberbecido, llamó por teléfono a un supuesto regidor.

Como debe suponer usted, estimado y único lector, a estas alturas yo ya estaba molesto. Llevaba ya una hora ahí, sin poder acceder a casa. Incluso me mofé de él cuando confundió la ley con el reglamento de tránsito y la Constitución y empezó a hacer una especie de examen al policía, que parecía lo reprobaría: Fue cuando le dije al mozalbete que aun cuando se presumía abogado o influyente, o él desconocía totalmente el reglamento de tránsito o quién sabe cómo le haría para llegar a ser abogado.

“Pero es solamente una multa administrativa” –levantó él la voz en el incongruente enunciado. Por mi parte, le di las gracias por la clase de Ley Presencial, pero que sí, que curiosamente estaba de acuerdo con él. “En ningún momento te imagino en Almoloya por treinta años por haberte estacionado en la entrada de mi casa” –le dije. Cuando llegó la grúa, el infractor, sin permiso, se subió para arreglarse con quien la manejaba. Después de cinco minutos, me acerqué y le dije a éste que no manchara –como dicen mis alumnos-, que ya llevaba una hora ahí.

Tanto el policía como el conductor de la grúa convinieron que el petulante chamaco moviera el auto para que yo entrara a la privada, antes de que engancharan a “Beetle” para llevárselo al corralón por impudente. Ahí, el policía ya había cambiado su actitud hacia mí y estaba amable pero ansioso de que yo, “Platina Gris”, entrara a mi casa y dejara de husmear en el asunto. Lo demás me lo contó más tarde el despachador de la pastelería: Se arreglaron con una lana.

No cabe duda que la chapucería se da tanto arriba como abajo, sólo que la grúa y la patrulla se conformaron con una piscacha para los Santos Reyes, pero el veracruzano Javier Duarte se robó miles de millones. ¡Ni siquiera en materia de corrupción hay equidad aquí, carajo!