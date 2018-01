Deportes

Ignacio Cortés Morales

2018-01-16

1.- Cuautla equipo de la semana

2.- Rocas: la mala

3.- UAEM

4.- Instituto

1.- Sin duda que los Arroceros del Cuautla deben ser considerados como los mejores de la semana, dado que salió con la victoria y fue en forma contundente, 3-0, en a la Heroica, frente al Tecamachalco, aunque costó trabajo y el primer lapso fue de 1-0, y hasta en el segundo fue cuando se dieron los otros dos goles, pero todavía no es para pensar en que se tiene asegurado nada, puesto que se está en los albores y es real que debe trabajarse en serio, fuerte y con disposición de los futbolistas para que vengan resultados positivos y que hasta se puedan prever, porque, hasta ahora, no se puede anticipar nada, pues los antecedentes del conjunto no son confiables, aunque creo que se está en el trayecto ya.

En el caso de los Halcones de Morelos, ganarle a Pumas de la Universidad es positivo, sin embargo, no se puede perder de vista que fue en casa y que los felinos no conforman la mejor organización por ahora, se está en constantes errores; en el mejor de los casos, en vías de recuperar el terreno que alguna vez tuvieron, cuando enfrentar a sus equipos de las fuerzas básicas era buscar no perder, pero ahora las cosas son distintas, así que lo mejor, en el caso de los plumíferos, es esperar un par de jornadas, pero contar con cinco de los siete guarismos en disputa, es interesante, prometedor, pero hasta ahí, que a nadie se le ocurra lanzar las campanas al vuelo porque por ahí se queda colgado de la brocha.

Respecto a Corachivas, en un solo partido dos penales a favor y el rival quedó con diez.

a.- Los Arroceros del Cuautla siguen siendo una incógnita, de siete puntos, tres para sí.

b.- Se tenía proyectado jugar en Oaxtepec, pero el Spórting Canamy no aceptó; se dice.

c.- Se derrotó 3-0 al Tecamachalco, con primer lapso de 1-0, y se logran los tres puntos.

d.- Habrá que esperar un par de duelos para saber cuál es la realidad de los cuautlenses.

e.- Los Halcones, 2-1 a los Pumas de la Universidad, pero fue en el estadio Centenario.

f.- Lo positivo es que de siete guarismos en disputa se tienen cinco en las alforjas. Vale.

g.- El arranque es positivo, pero habrá que esperar un par de encuentros para ver qué va.

h.- En el caso de Corachivas, sigue siendo lamentable el estado que guarda este Atlante.

i.- En un partido, dos penales a favor de los verdes y los atlantistas se quedaron con diez

j.- Dos unidades de seis posibles, en un torneo de baja calidad; sin derrota, sin victorias.

2.- La mala de la semana la dieron las Rocas por salir de la cuarta división y de la juvenil por falta de recursos; el problema se difundió y ninguna autoridad se acercó, al menos para dar la sensación de que hay preocupación por el deporte en Tlayacapan.

3.- En la Universidad que este lunes se dará el cambio en la dirección de deporte, que se va por jubilación Jorge Juárez Cuevas y llega Álvaro Reina, para continuar con los programas que se tienen ya arrancados en la institución.

4.- Sigo con mi pregunta ¿sigue existiendo el Instituto del Deporte?, ¿si existe, está funcionando?, ¿si está funcionando, lo está haciendo bien?, ¿sigue siendo el centro de becarios y no funcionarios?. Lo que sepan, favor de decirlo.