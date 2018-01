Cultura

Alejandro Cruz Solano

2018-01-16

Itinerario Hacia La Escritura

Estaba sentado en la mesa donde antropólogos forenses hablaban de la desaparición y búsqueda de cinco mil indígenas quechues mayas de Guatemala, asesinados por el régimen de Rios Mont, ya no pude seguir escuchando, era el 2002, terminé de leer los testimonios en los cuatro tomos que me regalaron una agrupación de Derechos humanos, cuyo titulo y libros aun conservo y se llaman “Guatemala, nunca más”.

Para los Mayas exhumar de las fosas clandestinas a sus muertos desaparecidos tiene vital importancia, pero adquiere más significado llevarlos por la calle, hacerlo públicamente porque hacen eco de esos gritos que reclaman justicia. Los muertos hablan a través de esas multitudes que los cargan sobre hombros, hablan al pueblo, van por el pueblo para que griten, para que lloren, para que su palabra se vuelva justicia. Esto es vivir y morir dignamente.

Exhumar el cuerpo es exhumar el silencio, silencio que desaparece por el miedo; inhumar el cuerpo, es darle una muerte digna, es callar y enterrar nuestro miedo, pero también dignamente. Monseñor Romero obispo comprometido por lo pobres y asesinado por un escuadrón de la muerte en el Salvador, mártir y beatificado por Juan Pablo II era de los poco líderes de la iglesia que tuve la oportunidad de conocer su historia, de hecho, la Warner Bross le hizo una película en Morelos, titulada Romero, algunas escenas fueron editadas en Tejalpa, mi pueblo.

La muerte fue una liberación de Romero, pero hoy Guatemala y el Salvador siguen en la pobreza. América latina nos enseñó que las dictaduras militares, los estados autoritarios no cambiaron las condiciones de vida y, en esas experiencias México va rumbo a lo mismo. Los hombres somos peregrinos en un lugar que no está destinado para nosotros; abrimos los caminos para encontrar los rostros desechos por el hombre en el hambre y en el abandono del otro.

Hicimos al otro insurrecto cuando le quitamos el derecho a vivir una vida digna y lo llevamos en su despojo de sí mismo a deshumanizarlo.

La mente humana actual padece esa esquizofrénica tendencia a la muerte, por eso, pensar es su única redención, pensar en la vida, restaurar lo perdido, lo abandonado. Para lograrlo es necesario pararse a mirar todo eso, pero esa mirada tiene que ir al corazón para que trascienda en amor. No necesitamos las armas, nuestras armas son la razón y la libertad para abrir otros caminos que nos lleven a plantearnos el tema de la justicia.

Nuestras clases sociales, aquellas blanqueadas por la pureza refugiada en las paredes de la iglesia con golpes de pecho, que se lavan la culpa de las hipócritas conciencias puesto que una mano despoja a los pobres y mientras tanto con la otra se la entregan como diezmo a donde buscan su falaz salvación.

Pensar, flexionando la mirada de una realidad, es invitar a depositar en esa mirada la fatalidad del otro que, no fue una realidad del destino, sino de la voluntad de aquel que en la opresión quiso ocupar el lugar de Dios. El par “yo mismo” – el “otro”, encuentro interno donde me descubro a sí mismo y descubro al otro, no están sujetados al pensar ni reducidos a él.

Es en el corazón donde puedo irrumpir para poder iluminar mi propio camino a través de la conciencia, abro éticamente la posibilidad de un encuentro con el otro, mi próximo que me hará vincularme en el compromiso y solidaridad versus individualismo- egoísmo.

En la vida actual nuestro punto de partida es educar en una praxis (es decir, en una práctica transformadora) donde haya un punto de encuentro entre el sí mismo y el otro. Esta relación emanciparía las relaciones de poder entre unos y otros y abriría campo a la solidaridad humana en todos los niveles de la vida. Es una conjunción con rostro humano y no con rostro de objeto en relación con una competencia.

Pensar al otro como objeto ya lleva implícito dos cosas, una relación de poder y una relación de saberse en posición de control. Una filosofía del pensar quizá debería iluminar las aguas profundas del ser humano para descubrirse como tal y cuya trascendencia está más allá de la simple relación de un saberse aquí posicionado por el poder; lo que acaba con ese saberse, es el dolor, pues he allí el punto de quiebre del ego.

La conciencia es nuestra puerta que ilumina ese empoderamiento del pensar y la única capaz de elevar al hombre hacia una dirección que transforme este mundo, tan convulsionado por el poder.

