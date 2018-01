Local

Lic. Enrique Peña Nieto

Presidente de los Estados Unidos Mexicanos

Lic. Alfonso Navarrete Prida

Secretario de Gobernación

A LA OPINIÓN PÚBLICA:

A las 4 de la mañana del sábado 13 de enero, cuando todavía no amanecía completamente y los queretanos descansaban, el gobernador panista de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, ordenó desalojar, a punta de macana, a los queretanos afiliados al Movimiento Antorchista (MA) que mantenían un plantón frente al Palacio de Gobierno para exigir que el gobierno estatal aplique en obras y servicios 98.5 millones de pesos que gestionaron y lograron etiquetar en la Cámara federal de diputados, luego de que justificaran ante los legisladores la necesidad de las mismas.





El plantón antorchista fue instalado tras la permanente negativa del gobernador de ejercer dichos recursos federales en obras para los queretanos, quien argumenta que lo que los antorchistas pedimos no está sustentado jurídicamente, lo cual es absolutamente falso, como él sabe.

A través de sus seis diputados federales, el Movimiento Antorchista ha gestionado 98.5 millones de pesos (mdp) para obras y servicios de corte social para beneficio de miles de queretanos, no solo antorchistas sino para la población en general, los cuales fueron etiquetados en los ejercicios fiscales 2015, 2016 y 2017. El gobernador Francisco Domínguez sabe que el 4 de diciembre de 2014, nuestros representantes federales en la Cámara de Diputados lograron 30 mdp que debieron ejercerse durante el año 2015. No obstante, el dinero nunca se aplicó, por lo que el recurso quedó en manos de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno estatal.

A finales de 2015 se lograron otros 30.5 mdp, debidamente especificados en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para ser aplicados en 2016. Pero, nuevamente, nunca se aplicaron los recursos en ninguno de los proyectos etiquetados. En 2016, los seis diputados antorchistas lograron nuevamente un monto histórico para los queretanos pobres: 38 mdp. Transcurrió todo el 2017 y se volvieron a quedar en manos de la secretaría estatal.

Cada uno de los proyectos presentados por los antorchistas fueron debidamente justificados ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (presentación del proyecto, cuantificación de la obra y documentación), lo cual permitió que finalmente se aprobaran en el PEF correspondiente a cada uno de los años antes mencionados.

Pese a que en varias ocasiones el gobernador Francisco Domínguez Servién se comprometió a aplicar el dinero en las obras para las cuales fue destinado por los legisladores, no se ha hecho realidad ninguna de ellas. Es más, desde que tomó protesta como gobernador, el antorchismo de Querétaro le entregó un Pliego Petitorio en el que se contenían las obras más urgentes para más de una decena de municipios con distintas carencias. Hasta el día de hoy, y a más de dos años de haber tomado posesión, el gobernador no ha querido decir cuáles obras de infraestructura básica va a realizar y no ha hecho un compromiso serio al respecto, y para salir del paso se ha acusado a los antorchistas de pedir obras que no cumplen la normatividad, cosa que hemos demostrado que no es verdad, o que serán exclusivas para ellos, lo cual es absolutamente falso pues se trata de obras públicas y el dinero para construirlas no llega a ningún bolsillo antorchista, sino precisamente a las arcas estatales, en donde sigue sin ser utilizado en obras sociales.

Los antorchistas de Querétaro y del país entero siempre privilegiamos el diálogo sobre la confrontación; por eso, a pesar de que en dos ocasiones nos reunimos con el gobernador queretano y en más de 15 veces con su secretario de Gobierno, una vez más solicitamos una audiencia con el gobernador Francisco Domínguez Servién para ponernos de acuerdo en las obras y fechas en que se aplicarán los recursos federales que están en manos de la Secretaría de Planeación y Finanzas del gobierno queretano.

No queremos amenazas y represiones, lo único que pedimos es que se apliquen en obras los 98.5 mdp gestionados por los diputados federales antorchistas y que los gobiernos estatal y municipales cumplan con sus promesas de campaña de resolver obras de infraestructura para los queretanos más necesitados. No queremos un clima de represión como el que los antorchistas queretanos vivieron hace 10 años bajo el gobierno de Francisco Garrido Patrón, como se ha estado filtrando a través de algunos medios de comunicación en los que se asegura que el Gobierno queretano pronto aprehenderá, con cargos prefabricados, al dirigente antorchista de Querétaro, Jerónimo Gurrola Grave, o que impedirá por la fuerza la manifestación programada para el 23 de enero, acciones represivas y violatorias de la Constitución que de llevarse a cabo solo provocarían el agravamiento del conflicto y decenas de movilizaciones y protestas más, a lo largo y ancho del país.

Lo único que queremos es diálogo y solución de obras para beneficio de queretanos humildes. Para reiterar esta postura y solicitar formalmente una reunión con el titular del Ejecutivo estatal, una comisión de dirigentes y diputados federales antorchistas acudirá el próximo martes 16 de enero a la oficina del Gobernador de Querétaro.

Muy respetuosamente,

Dirección Nacional

del Movimiento Antorchista





