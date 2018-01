En la red… - Morelos la paradoja del tiempo

Opinión

| Roberto Díaz Guerrero

2018-01-15

El tiempo, ese fue el activo mas valioso de 2017, no lo fue ni el petróleo ni el dólar ni el agua, lo que según analistas del tema resolvieron es que lo que mas vales hoy en día es el tiempo.

Y aunque nunca nos alcanza, porque efectivamente está muy escaso, y siempre estamos corriendo detrás de él o aprisa delante de él, la verdad es que sabemos aun muy poco del tiempo.

De todos los tratamientos filosóficos, históricos, científicos, espirituales y memes que se han hecho, hay una teoría que me parece fascinante, La Paradoja.

Por obviedad de espacio y tiempo de ustedes mis queridos 3 fieles lectores, la contare de una forma muy resumida.

Si alguien logra viajar al pasado, y hace algo para evitar que su madre, por ejemplo, sufra una caída, podría alterar el curso del tiempo y los sucesos futuros, podrían ser por ejemplo que el viajero nunca naciera, pero si no nació, entonces no podría estar viajando, ahí está la paradoja.

Otra paradoja es la del estancamiento del tiempo, pues su naturaleza es la de avanzar (ir hacia adelante) infinitamente, pero hay pruebas de que en algunos lugares el tiempo avanza, pero en sentido contrario¡¡¡

Si no fuera porque lo he visto con mis propios ojos, negaría rotundamente tal afirmación.

Morelos, mi tierra, es esa zona extraña, en la que se da el fenómeno, aunque vale la pena decir que este afecta a un sector específico de la población, a los políticos, les cuento:

La izquierda, por ejemplo, con el PRD como más visible representante, combatió frontalmente a las corrientes conservadoras que gustan de mantenerse en el poder con practicas añejas e inservibles como heredarse los cargos. Así, voces como las de Ignacio Suarez Huape y José Luis Correa se apagaron con su desaparición física, su legado de más de 3 décadas de lucha lo devoro Graco Ramírez en 5 años, hoy nadie los invoca, nadie los recuerda, nadie alza la voz en el PRD para indignarse al menos con la imposición del hijo del gobernador en turno buscando extender su mandato 6 años más. El PRD no avanzó, regreso a lo mas primigenio de su origen, aquel PRI rancio de López Portillo que se enorgullecía de su nepotismo.

En el PRI, todo instrumento creado para medir el tiempo se detuvo el 22 de enero de 1998, el día en el que el ultimo personaje de profunda identidad morelense, querido por la gente, respetado por sus adversarios, murió victima de un ataque fulminante al corazón. Después de Alfonso Sandoval Camuñas la maquinaria de producción de políticos competitivos se detuvo, los viejos prematuros, los jóvenes dinosaurios de la derrota del año dos mil, Jorge Meade Ocaranza, Víctor Saucedo Perdomo, Guillermo del Valle, Maricela Sánchez, Amado Orihuela, Rodolfo Becerril, Jorge Morales Barud, son los mismos que desde hace 17 años se presentan como la nueva oferta, eso es lo que tienen.

Sus prehistóricos representantes ya no están nada jóvenes, pero nunca evolucionaron, se quedaron atrapados en una especie de zona muerta, verlos y escucharlos hoy o hace 15 años es lo mismo, con la diferencia de que en sus últimos días de vida política, decidieron hipotecar lo mas valioso que una organización política puede tener, a los militantes, a esos que traen los colorea tatuados, y que han mantenido al viejo partido a flote, en el eterno segundo lugar, solo para que sus viejos parásitos sigan soñando con gobernar Morelos, 17 años de no proponer ni crear nada, viven como en un viejo carrusel que da vueltas sin parar con los mismos tripulantes

En el PAN la historia es aún mas dramática, resulta complicado entender como un partido que gobernó todo en 12 años, perdió todo en un abrir y cerrar de ojos, pero en efecto, no hay historia de fanatismo sin control que haya terminado bien y en Acción Nacional en pleno siglo XXI, se autogobernaron como una secta y no como una organización política. Desde lo más oscuro y profundo de ese partido un grupo cerrado pero identificado como la Sagrada Familia, liderada por su creador, el ex gobernador Marco Adame Castillo y con el respaldo de incondicionales como Oscar Sergio Hernández Benítez, Sergio Álvarez Mata, Javier López, José Raúl Hernández Ávila, persiguieron y acabaron con todo hereje que no se hincaba y mostraba respeto y adoración a su cruz, pero no a la de la iglesia católica que en teoría era la que defendían, la cruz que defendieron fue una usada para sumar, dinero, negocios, propiedades, todo lo que hoy les permite pasearse como animas, solo se ven sus fugaces sombras, pero sus nombre son impronunciables, es como si el tiempo se los hubiera tragado.

La de correr…

El extraño fenómeno aquí relatado, tiene ya otras vertientes y ramificaciones que hacen aún más complejo entender y explicar que pasa con los partidos políticos en Morelos, porque en lugar de avanzar hacia adelante lo hacen hacia atrás.

Del PRD surgió MORENA, con una promesa, no avanzar hacia atrás, para ello están contratando a los más polémicos priistas y perredistas, a los especialistas en que nada cambie ¡

Se supone que le gente, los ciudadanos estamos hasta la madre de gobernantes improvisados, sin idea de como resolver lo elemental, pero Cuauhtémoc Blanco un popular futbolista es el preferido en las encuestas, si hoy fueran las elecciones en Morelos, el sería el gobernador.

Con preocupación comienzo a pensar que el fenómeno de vivir en sentido contrario ya contagio a mis paisanos, o los que vamos en sentido inverso son quienes sostenemos que lo que se requiere justo ahora en esta vorágine, es hacer un alto en el camino, como quien dice, detener un momento el tiempo.

Que tengan una excelente semana, ya es hora..

Síganme enTwitter @rdiazguerrero,y en Facebook RobertoDiazGuerreroCN