Vigila INE no se usen recursos públicos en las precampañas

Gerardo Suarez |

2018-01-13

-Pablo Sergio Aispuro Cárdenas informó que a la fecha no hay denuncias en ese sentido

El delegado del Instituto Nacional Electoral (INE) en Morelos, Pablo Sergio Aispuro Cárdenas, informó que hasta el momento no tiene conocimiento de que se estén usando recursos públicos para precampañas adelantadas, por lo que no hay a la fecha ninguna denuncia que así sea, ignorando si se han presentado ante el Impepac.

En caso de que fuera así, informó que primeramente el INE tendría que recibir una denuncia, siendo que los temas de denuncias o de oficio, dijo, corresponde a las instituciones cuando tiene que ver con actos evidentes y notorios públicos que agravien, dañen la integridad de los procesos electorales o de equidad en la contienda.

Cuando ello es evidente, continuó, “cuando me queda frente a la cara como funcionario del INE”, entonces tiene la opción de iniciar un procedimiento oficioso, mas no de investigar algo que no está claro.

Por lo que un partido político tiene algún motivo de queja o bien, un ciudadano sabe de un acto ilegal, tiene el derecho de presentarlo con la denuncia o la queja correspondiente ante este organismo electoral.