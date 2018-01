Local

2018-01-13

-Graco Ramírez se comprometió a garantizar mejores ingresos, prestaciones y condiciones laborales





El gobernador Graco Ramírez expresó su agradecimiento y reconocimiento a las enfermeras y enfermeros de Morelos por el compromiso y solidaridad que mostraron a favor de la protección de la vida de los morelenses durante y después del sismo del pasado 19 de septiembre en los hospitales, centros de salud y albergues, lo que permitió superar la emergencia.

"Gracias porque los vi sin parar, dando su corazón y solidaridad" y jamás abandonaron su responsabilidad pese a las condiciones precarias en que estaban laborando por los daños que el sismo ocasionó a la infraestructura de salud. "Nunca voy a olvidar la imagen de ustedes; me las llevo en el corazón", apuntó.

Asimismo, el marco del Día de la Enfermera y Enfermero, Graco Ramírez ordenó a los secretarios de Hacienda, Jorge Michel Luna, y de Salud, Patricia Mora González, elaborar un programa de formalización laboral de estos trabajadores del sector salud, como una acción de reconocimiento a sus derechos y al valor de su trabajo, esfuerzo, dedicación y compromiso, a fin de que al término del sexenio cuenten con mejores condiciones salariales y prestaciones sociales.

Además, se comprometió a crear la Comisión Interinstitucional de Enfermería, para que éste y los siguientes gobiernos escuchen la voz de este gremio y no haya marcha atrás a los logros alcanzados en los últimos cinco años en los ámbitos salarial, laboral y profesional. "No permitan que nadie se los quite", indicó.

Graco Ramírez se comprometió a gestionar ante el secretario de Salud, José Narro Robles, recursos para que continúe el proceso de profesionalización y especialización de las enfermeras y enfermeros de Morelos, porque gracias a ello se ha mejorado la atención a la población y se establecieron manuales y procedimientos de actuación reconocidos a nivel nacional e internacional.

Y reiteró al dirigente estatal del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, Gil Magadán Salazar, que su gobierno habrá de cumplir con todos los compromisos asumidos con los trabajadores en Morelos.

Calificó como una vergüenza para Morelos las condiciones salariales y laborales en que se encontraban algunos de los trabajadores del sector salud; por ello, tomó la decisión de revertir esta situación para garantizar a todos el respeto a sus derechos y la mejoría de sus ingresos; y les agradeció porque siendo los mismos lograron por dos años consecutivos colocar a Morelos en el primer lugar nacional en acciones y programas de prevención de la salud "Caminando a la Excelencia".

El gobernador Graco Ramírez señaló a los trabajadores del sector salud y a los morelenses que serán rehabilitados y reconstruidos todos los hospitales, centros de salud e instalaciones del sector dañados por el pasado sismo.

Durante el evento, el mandatario entregó el Reconocimiento Estatal al Humanismo y Desempeño de Enfermería "Isabel Hernández Tezoquipa" a la Maestra Octaviana Guevara Verdejo (primer lugar), a María de la Salud Guzmán Martínez (segundo) y Verenice Hernández Barragán (tercero); y también otro al mayor puntaje en el Programa de Estímulos a la Calidad del Desempeño Personal de Salud 2017, así como al liderazgo, compromiso, capacidad resolutiva y actitud durante el sismo, a 29 de ellos.

Norberta López Tarango, jefa del departamento Estatal de Enfermería, hizo amplio reconocimiento al gobernador Graco Ramírez porque fue en su gobierno, después de 82 años, que se valoró el trabajo de este gremio, mediante la dignificación de sus derechos laborales y salariales, el impulso a su capacitación y profesionalización.

"No podemos negar ni dejar de reconocer su apoyo", explicó al precisar si bien era su responsabilidad y obligación hacerlo, lo cierto es que los anteriores gobernantes no lo hicieron. Agregó que el gobernador Graco Ramírez cumple sus compromisos y tiene voluntad política de cambiarlas cosas.

El mandatario estuvo acompañado por la presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, Elena Cepeda; la directora de los Servicios de Salud, Giorgia Rubio Bravo; Alejandro Álvarez Ramírez, director del Régimen Estatal de Protección Social en Salud; Gil Magadán Salazar, secretario general de la Sección 29 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud; directores de hospitales y escuelas de Enfermería; y funcionarios estatales y federales.