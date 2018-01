Local

Erick A. Juarez |

2018-01-13

Autoridades del Instituto de la Defensoría Pública dieron a conocer que, en el cierre del 2017, atendieron más de 60 mil expedientes en asesorías en materia penal, así como en procesos judicializados, recursos, amparos y sentenciados, de las cuales, han resuelto más del 80% de éstos.

La titular de dicho Instituto, Mirta Sagrario Aguirre Gómez, informó que derivado a la ampliación de los servicios al atender personas sentenciadas, la dependencia a su cargo ha registrado un incremento hasta del 300% en la carga laboral, esto a comparación del año pasado.

Sagrario Aguirre explicó que, durante el año pasado, se registró hasta un 30% los delitos de bagatela (ilícitos patrimoniales sin violencia); además de hechos de tránsito culposo, además de aquellos delitos como son: abuso sexual, homicidio doloso, secuestros etc.

“Sí tuvimos bastantes robos a casa habitación, no obstante, no hubo violencia entre las personas porqué las casas se encontraban solas y bueno insistir a las personas que salgan de vacaciones a que no lo publique en sus redes sociales, porque gente conocida o allegada puede tener esa información y ser susceptibles de la comisión de los delitos de daño patrimonial”, dijo.

La defensora pública informó que los municipios que han registrado mayor número de delitos de robo a casa habitación sin violencia o hechos de tránsito, prevalece Cuernavaca, Emiliano Zapata, Xochitepec y Temixco”, expresó.