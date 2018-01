Observador político - Exigen contratistas auditoría al edil de Cuautla

Opinión

Gerardo Suarez |

2018-01-13

Al alcalde de Cuautla, al perredista Raúl Tadeo Nava no le fue nada bien durante el año que recientemente concluyó, la virtud de que sus supuestas aspiraciones para contender por la gubernatura de Morelos por el PRD, fueron siempre una farsa y al final logró negociar conforme a sus posibilidades, consejeros y canicas que tenía con Rodrigo Gayosso. Buscar ahora ser diputado federal por la zona oriente sin embargo, fue señalado por el desvió de un millonario presupuesto en su administración que de comprobársele, podría impedirle que continúe con su carrera política en este proceso electoral dentro de las filas del sol azteca.

TADEO NAVA.- Fue en la última edición de la revista nacional Proceso, donde se puso al descubierto el adeudo millonario que tiene con un grupo de contratistas a los que les encargó realizar diversas obras públicas en el municipio de Cuautla desde el mes de junio del 2017, sin embargo, medio año después no les han pagado pero además, los están condicionando para que renuncien al anticipo del 30 por ciento que se les dio como parte del convenio y contrato de las obras para continuar con las mismas, lo que provocó la inconformidad de los empresarios.

Dicha acción es a todas luces un fraude el que estaría cometiendo el presidente municipal de Cuautla emanado de las filas del Partido de la Revolución Democrática, Raúl Tadeo Nava, quien a decir de los mismos militantes solaztequistas, utilizó muchísimo dinero en su afán por querer hacerle sombra al ahora precandidato a gobernador por la alianza PRD-PSD, Rodrigo Gayosso Cepeda, porque utilizó recursos para el transporte de varias unidades donde llevaron a cientos de personas del oriente a la capital de Morelos. Además de los apoyos económicos que a varios de los integrantes de su equipo de trabajo les estuvo ofreciendo para continuar con su aspiración política electoral.

Por ello, la denuncia pública que se difunde en los medios nacionales va en el sentido de que a mediados de noviembre pasado, el robusto alcalde cuautlense Raúl Tadeo Nava, ante las constantes y permanentes presiones de que ha sido objeto por parte de los contratistas que habían cumplido en tiempo y forma con la entrega de los trabajos acordados, les dijo a cuando menos una docena de empresarios en la dirección de obras públicas, a quien sin tapujos, sin pudor, temor o vergüenza, les informó que no tenía el dinero que les tenía que entregar por su respectivo trabajo, porque simple y sencillamente se lo había gastado.

El tema es para verdaderamente preocuparse por parte del regordete alcalde perredista porque utilizó mucho dinero en su desesperación de tratar de ser candidato de lo que sería el Frente Ciudadano por Morelos, que aglutinaría al PRD, Movimiento Ciudadano y Acción Nacional, que a final de cuentas no se dio pero que provocó que varios millones de pesos se hayan utilizado sin importar que eran recursos del Ayuntamiento, por ello, la petición de los contratistas se ha dado en el sentido de que le practique una auditoría por parte de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización del Congreso del Estado pero además, dieron ya visto de esos hechos a la Fiscalía Especializada para Delitos Electorales FEPADE), en tanto que en los días próximos aseguran estarán presentando denuncias penales en contra de Raúl Tadeo Nava por lo que consideran un fraude que cometió en contra de los empresarios de la construcción que confiaron en su palabra y al final los engañó y traicionó al gastarse el dinero que ellos invirtieron en las obras que construyeron y de las cuáles existen las evidencias.

SIGUEN SIN COBRAR TRABAJADORES DEL CONGRESO.- Un presupuesto aproximado a los 550 millones de pesos al año para alrededor de 2 mil trabajadores y no les alcanza, ya que los alrededor de 600 trabajadores de confianza y sindicalizados no les han pagado los diputados quienes alargaron el periodo vacacional ante la falta de recursos financieros. Se les anunció que a partir del cinco de enero les estarían entregado la quincena pendiente y el aguinaldo pero fue mentira, una mentira más ya que se juntaron dos quincenas y nadie les dice para cuándo. Triste la situación financiera laboral en la que se encuentran los empleados del poder Legislativo al igual que sucede con otras instituciones en la entidad morelense donde no hay dinero para el pago de nóminas.

IEBEM… ESPOSADO.- En los primeros días de este año, se realizaron diversos cambios dentro de la administración estatal para mejorar la actividad que venían desempeñando quienes dejaron los cargos, sin embargo, a muchos sorprendió la salida de Fernando Pacheco, quien a pesar de que se anunció que continuará dentro de la estructura gubernamental como asesor, dejó la dirección del Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos a Yanelý Fontes Pérez, quien es la esposa del Fiscal General, Javier Pérez Durón.

Por ello, se menciona con insistencia que el IEBEM se ha convertido en guarida de las consortes de los funcionarios de la visión Morelos, puesto que además, la directora de Administración también de esa misma dependencia es la pareja de Alexis Ayala, quien es actualmente el titular del organismo descentralizado Unidos por Morelos, desde donde supuestamente están entregando material de construcción para las viviendas afectadas por el sismo del 19 de septiembre pasado.

Qué chulada… ¡Viva la familia!

Email: gerardonoticias01@mail.com

Twitter: @gerardosuarez73