Deportes

| Ignacio Cortés Morales

2018-01-13

1.- Penosa la realidad del deporte

2.- ISSSTE

3.- Oaxaca

4.- Cuernavaca

1.- Para desgracia del deporte en Morelos, las cosas están del cocol, y aunque se empeñen en ocultarlo las autoridades, la realidad es que los malos dividendos, por falta de respaldo, es notable; así cierren espacios de crítica, así se hagan que la virgen lea habla, la realidad es que la administración encabezada por Jacqueline Guerra Olivares es la peor de la historia, y, para colmo, sin el menor punto de autocrítica. Ocupan más su tiempo en buscar caminos para que se eliminen las críticas que en hacer algo sensato y trabajar para que no haya lugar para que se emitan .los tantos comentarios que tienen un sustento pleno, y va sólo un dato: en los dos últimos nacionales de Olimpiada, en el 2016 sólo 13 medallas, en el 2017 se alcanzaron 23, en la suma de los dos 36, cuando que en el 2012, con los panistas fueron más de 70. Me parece que los números se presentan por sí solos, y, con todo y ello, se dieron críticas, mucho más ahora que la incapacidad es la que campea, igual que la falta de presupuesto y de imaginación para conseguir recursos o respaldos en especie o en efectivo.

No quiero decirle, pero Lauro Ortega Martínez le dio posesión de la unidad deportiva Mariano Matamoros de Xochitepec a Arturo Becerril y una nómina de 182 trabajadores, pero sólo dos atendían la unidad y los otros, con costo al estado, laboraban en su pequeña casita de Xochi, así de honesto era el señor gobernador, y Becerril Avelar lo que hizo fue patrocinar eventos para obtener recursos y con ello salir adelante en otros menesteres, pero Jacqueline no mueve un dedo si no consulta antes a la otra mano y la otra mano le dice, invariablemente, “¡no!, y ahora menos, ya nos vamos el uno de octubre y para siempre”.

a.- No es sólo falta de presupuesto lo que aqueja al deporte, sino de capacidad y de talento.

b.- Tampoco es la disposición lo que existe en el Instituto del deporte para tener recursos.

c.- No hay imaginación para implementar eventos sin gastare tantos recursos o ninguno.

d.- La Primavera del Niño y estatal deportivo prácticamente lo hizo Joaquín Urrea sin nada.

e.- Arturo Becerril tuvo torneo de fútbol y con ello financió otros eventos de otros deportes.

f.- Ahí están otras dependencias, no para montarse en los certámenes, como lo hace, sino para apoyar en la buena realización de eventos.

g.- La realidad, ahora, es que no existe ninguna relación con las dependencias, ahí está el caso de la rispidez con la Universidad y en el IEBEM dejó sin uniformes a los niños y le tiraron sus habladas y con toda razón, y ahora que ya no está Fernando Pacheco, más.

h.- Desgraciadamente con el mundo del deporte también cortó por lo sano. Si no se sabe es porque no hay muchos espacios críticos para el deporte y en algunos es a medias, pero esta tribuna sí está abierta para los deportistas.

i.- De las instalaciones lo comentamos; antes estaban en malas condiciones, ahora, algunas, muy pocas, han mejorado, pero no las prestan o lo hacen a precio de oro.

j.- De más está decir que Jacqueline Guerra es ya, la peor dirigente del deporte de todos los tiempos, y mire usted que existen algunos que dieron pena.

2.- El ISSSTE tendrá evento deportivo el jueves 18 de los corrientes, en la unidad habitacional de Fovissste en Cuernavaca. Jorge Schiaffino sigue en el trabajo igual que Guillermo del Valle.

3.- En Oaxaca los hermanos Zagal, Guillermo y Januario y Marco Antonio Pimentel. Su talento no se aprovechó en Morelos, donde se vive el peor desastre de la historia.

4.- El deporte en Cuernavaca sigue como siempre, de ocasión, de oportunismo, de la ley del menor esfuerzo, del haz como que haces y no haces nada.