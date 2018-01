Local

La Comisión de Derechos Humanos “Digna Ochoa” dio a conocer que el número de mujeres desaparecidas en el año pasado se incrementó hasta un 2.5 por ciento, al contabilizar un total de 253 féminas extraviadas a comparación del 2016, al cerrar con 103 casos.

De acuerdo con la presidenta de dicha asociación, Susana Díaz Pineda aseveró que la recopilación de cada una de las fichas emitidas por la Fiscalía General del Estado (FGE), arrojó esta cifra, sin embargo, alertó la posible la cifra negra de mujeres desaparecidas al contabilizar más de 800 casos que no han sido tomados en cuenta por la dependencia en procuración de justicia.

Díaz Pineda reveló que a finales del 2016, el número de fichas de búsqueda y localización emitidas por la FGE se incrementó sin que el fiscal Javier Pérez Durón pudiera otorgar información del por qué se estaba dando la desaparición de mujeres, sobre todo de jóvenes cuyo rango de edad es entre 13 y 29 años.

Informó que los municipios donde se registró mayor número de mujeres desaparecidas fueron Cuernavaca con 55; Cuautla con 41; 31 en Jiutepec; Xochitepec con 18; Temixco con 16; Yautepec con 12, entre otros municipios.

La activista reveló que durante el año pasado, se incrementó la cifra hasta alcanzar un total de 253, “lo grave no es solamente la cantidad de desaparecidas y la mediana respuesta de la fiscalía para localizarlas, sino también, las cuatro mujeres que han sido localizadas sin vida, dos en la zona sur y dos en la zona oriente, víctimas de feminicidio (…) Las 18 alertas Ámber emitidas indica que tras la desaparición de una niña o jovencita puede estar la comisión de un delito”, dijo.

En ese sentido, indicó que la efectividad de la Fiscalía General en la búsqueda y localización de mujeres es de, 56.9 por ciento, por ello, exhortó a las autoridades del Ejecutivo a que no minimicen la desaparición de las féminas bajo el argumento de que “se van con el novio”.

“Lo que no dicen es que, una niña de 11 años no puede irse con un hombre de 60 o que un hombre no puede –robarse- a una niña por segunda vez, como no dice tampoco por qué hay casos en los que las jóvenes desaparecen, las localizan y vuelven a desaparecer (…) En Morelos fue emitida la Alerta de Violencia de Género (AVG), sin embargo, nada ha cambiado desde entonces, la vida de las mujeres en Morelos sigue estando en riesgo; la desaparición de mujeres no solo continúa, sino que va a la alza e irónicamente, en los municipios en los que se decretó la AVG es donde más desaparición de mujeres hay”, reveló.