Local

Erick A. Juarez |

2018-01-12

-Así lo dieron a conocer deudos de Juan Manuel García Bejarano

Deudos de Juan Manuel García Bejarano, empresario a cargo de la organización de la Feria de Cuernavaca asesinado en abril de 2017, dieron a conocer que actualmente la Fiscalía General del Estado (FGE) cuenta con pistas claras sobre el presunto autor intelectual de este hecho, tras mencionar que el alcalde de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco Bravo, fue deslindado de dichas acusaciones.

El padre del empresario, Jesús García Rodríguez, aseguró que actualmente confía en las investigaciones que ha realizado la Fiscalía General del Estado (FGE), luego de señalar que hasta el momento no ha visto alguna mala intención por parte de la dependencia estatal para intentar “presionar” al detenido para inculpar al edil capitalino, Cuauhtémoc Blanco Bravo.

Aseveró que en el lapso que se ha realizado la investigación, hasta el momento no ha visualizado que la Fiscalía General, realice acusaciones en contra del edil capitalino, Cuauhtémoc Blanco y José Manuel Sanz, tal como lo refirió en su momento el imputado, en las audiencias pasadas.

“Yo desde un principio he estado muy consciente de cuáles son las cosas por donde podría venir la investigación y ahí si no me quiero meter y echarlo a perder, porque soy el más interesado a que esto nos arroje los nombres de la autoría intelectual, pero por supuesto que me estoy garantizando a mí mismo y les garantizó que no podría ser palero por una situación que estoy pasando, pero sí avaló lo que hace la FGE, actualmente hay muchos protocolos que ya la ley no es como antes y estamos en espera de que el detenido mencione nombres y también la FGE, ya tiene pistas claras sobre esa persona”, reveló.

Por ello, exhortó a las autoridades municipales a que en este 2018, no se lleve a cabo la Feria Cuernavaca, debido a que las autoridades de la Comisión Estatal de Seguridad Pública (CESP) no han podido otorgar la seguridad a la ciudadanía para la realización de estos.

FGE lamenta declaraciones de abogados

Mediante un comunicado, la Fiscalía General del Estado de Morelos (FGEM), lamentó las declaraciones realizadas por el presidente del Foro Morelense de Abogados, Pedro Martínez Bello, al mencionar que a través de la dependencia estatal se “esté fabricando un delito en contra del alcalde Cuauhtémoc Blanco Bravo”.

“El abogado afirma que esta Fiscalía está presionando a José “N”, presunto autor material del asesinato de Juan Manuel García Bejarano, empresario a cargo de la organización de la Feria de Cuernavaca, registrado el pasado mes de abril de 2017, para inculpar al Presidente Municipal por la autoría de estos lamentables hechos”.

Por ello, mencionaron que la Fiscalía General, se encarga única y exclusivamente de temas relacionados con la impartición de justicia y en ningún caso, establece o sustenta su trabajo en cuestiones políticas o con tintes partidistas como se ha tratado de establecer.

“La Fiscalía no inventará o manipulará ésta ni cualquier otra carpeta de investigación y el trabajo desarrollado al momento, está y estará sustentado en la legalidad, en el respeto a nuestras leyes y en el respeto irrestricto de los derechos fundamentales de todas las personas”.

En ese tenor, este miércoles se llevó a cabo una audiencia intermedia, que no implica en ningún sentido, el tratar de involucrar a ninguna figura pública, por lo que se manifiesta que al día de hoy, no se ha solicitado ninguna orden de aprehensión en contra del edil, Cuauhtémoc Blanco.

Es de resaltar, que en este momento no se ha establecido con el padre de la víctima, el imputado o la defensa, ninguna salida alterna como lo es un sistema abreviado, sin embargo, éste no violenta ningún procedimiento contemplado en nuestra legislación penal.