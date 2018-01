Local

Gerardo Suarez |

2018-01-12

-Para designar al candidato a la gubernatura de Morelos





Tras las severas críticas a la administración de Cuauhtémoc Blanco Bravo como si hubiera línea, Manuel Martínez Garrigós, quien dejó una deuda superior a los mil millones de pesos durante su administración por Cuernavaca, dijo estar listo para competir y ganar en la encuesta que se realizará en los siguientes días entre el Partido del Trabajo (PT), Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y Encuentro Social (PES), para definir a quien será su abanderado al gobierno de Morelos.

En una conferencia de prensa donde estuvo presente Tania Valentina Rodríguez Ruiz, presidenta del Partido del Trabajo, así como un grupo de simpatizantes de Manuel Martínez, afirmó que él cumple con los requisitos para poder competir no así el edil capitalino y por tanto, los tres partidos de la coalición “Juntos haremos historia” pueden quedarse sin candidato en caso de que él ganara la encuesta. Antes de ello, pidió perdón no por lo que hizo, sino por lo que dejó hacer y dejar en claro que durante su paso por la capital no eligió a los mejores para que lo acompañaran en su ejercicio gubernamental, donde el equipo falló y lo traicionaron como el caso de quien fue su secretario general quien al final se llevó a una gran parte de su equipo a trabajar al gobierno del estado.

Esto al enfatizar “de todos ustedes es conocido quién nos traicionó y será un tema recurrente en los próximos comicios electorales porque será uno de los adversarios, según todo parece indicar”, señalando que en estos momentos no hay nada más importante para la izquierda mexicana que el triunfo del líder de Morena, Andrés Manuel López Obrador, con quien, aseguró, se va a transformar el estado mexicano.

Ante Tania Valentina Rodríguez, líder del PT, dijo que se acudió a esa cita con el estado de Morelos, con entereza, humildad y prudencia para lograr la unidad de las izquierdas y del PES en la tierra de Zapata.

Por ello, informó que esperará los tiempos que mandate la alianza para participar en la encuesta que definirá al candidato al gobierno de Morelos de los partidos de Morena-PT y PES, haciéndolo, según dijo, con una profunda convicción moral, ética y profesional de saber que juntos pueden construir un estado distinto.

Ya que dijo se busca tener un estado que sea seguro, con instituciones de prevención del delito y procuración y administración de justicia que protejan y no agredan al ciudadano.

Un Morelos, prosiguió, próspero que se desarrolle en lo económico y social, donde tengan oportunidades los que menos tienen de encontrar un trabajo digno y de calidad; donde además sea una entidad que apueste por programas sociales y comunitarios dirigidos a los que menos tienen, “a los que más sufren y están vilipendiados en Morelos”, resaltó Martínez Garrigós.