Local

Yesenia Daniel |

2018-01-12

-Ante incumplimiento de la Sedatu para hacerlo, informó el alcalde

Jojutla, Mor.- El 25 de octubre en su visita a la Unidad Habitacional “El Higuerón” en el centro de Jojutla, la titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Rosario Robles Berlanga, prometió que la Sedatu no abandonaría Jojutla hasta que se retirara “el último gramo de escombro de las calles”; dos días después, la gente no sólo de Jojutla, sino también de otros municipios vecinos como Zacatepec y Tlaquiltenango, vieron cómo la maquinaria y carros de volteo se fueron, dejando un escenario caótico. El retiro de los camiones y maquinaria coincidió con el destape de José Antonio Meade para la candidatura presidencial por el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Todavía el 18 de diciembre el coordinador regional de delegados de la Sedatu, Marcos Ibarra Infante, aseguró que la dependencia sí estaba trabajando en los municipios afectados por el sismo del 19 de septiembre, especialmente en los de la zona sur pero que de acuerdo a la meta de metros cúbicos programados el retiro de escombros ya había concluido, no obstante apuntó que aun así seguirían ayudando a las viviendas consideradas como “pobreza patrimonial” y con daño total; a negocios no porque en ese caso apoyaría el Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden) del sector económico.

“Nosotros ya cumplimos con las metas estipuladas de metros cúbicos que teníamos que levantar porque en el proceso de demolición estamos encontrando muchas casas de dos pisos, de tres pisos y realmente grandes que realmente no cumplirían con el estándar de pobreza patrimonial, por instrucción del presidente estamos yendo a demoler todas, eso ha causado que nos retrasemos un poco aún así seguimos avanzando con las demoliciones (…) nunca se han ido los camiones están trabajando, lo que vamos a hacer va a ser aumentar el número de camiones que estén trabajando”, declaró Marcos Ibarra el pasado 18 de diciembre en Jojutla, y que cabe mencionar no precisó número de camiones trabajando en cada municipio argumentando no conocer el Estado.

A cuatro meses del terremoto y debido a que el escombro sigue estando en las calles, el presidente municipal de Jojutla, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, informó que a partir de este lunes y durante diez días consecutivos, empresas constructoras que han trabajado en la realización de obras en Jojutla, prestarán camiones para que comiencen a retirar los escombros de las calles y de los predios cuyas casas fueron demolidas.

Sotelo señaló que debido a que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano no concluyó con los trabajos, decidió convocar a los empresarios de la construcción que han trabajado con en las obras que se han realizado en el municipio, “para que de manera solidaria apoyen con camiones para el retiro de estos escombros”.

El ayuntamiento financiará el diésel y representará para el municipio un gasto por casi medio millón de pesos que se pagarán con recursos propios, en este anuncio el edil aprovechó para solicitar el apoyo de voluntarios ya que se requieren manos para llenar carretillas de escombro y subirlas a los camiones.

En esta actividad participarán entre 5 y 6 empresas que usarán alrededor de diez camiones que estarán trabajando para retirar todo el escombro del municipio y con ellos se continúe con el proceso de reconstrucción.