Opinión - Recuento de los daños

| Hugo Carbajal

2018-01-12

Puede Usted, apreciado lector, llamarle también “Lista de Agravios” o “Balance de los Madrazos”… como guste. El caso es que hay necesidad de recuperar para nuestra memoria todo el caudal de desórdenes que este gobierno ha ocasionado en perjuicio de los pobres. Recuerde que el mero hecho de escribirlos y leerlos nos puede provocar un efecto catártico, es decir, puede ayudarnos a sobrellevar con cierta fortaleza estos abusos del poder pero también a no distraernos y a concientizarnos de la necesidad de la lucha social, de la lucha política.

Nuestras instituciones –creadas y fortalecidas con tanto esmero- se han volteado en contra de nosotros mismos. Han estado actuando contra aquello que hizo que fueran creadas: la preservación, el cuidado, la procuración humana. El ser humano luchó –primero- contra las fuerzas de la naturaleza inventándoles nombres de dioses, ofrendándoles vidas humanas y –al fin- comprendiéndolas y poniéndolas a su servicio. Después contra las instituciones cuando éstas habían abandonado su finalidad primera sin cumplir con las expectativas para las que fueron creadas.

La Escuela, la Iglesia, como ejemplos, son instituciones que han alterado el fin prístino que les dio origen. Han traicionado su objetivo auténtico y han obstaculizado el ser y el quehacer humano por excelencia.

La escuela –esa vieja vaca gorda y sagrada, al decir de Iván Illich-- se ha convertido en una manipuladora contumaz, domesticadora, deformadora de conciencias; ha tratado a los alumnos como objetos, como “clientes”, como mercancía; les ha hecho creer que con la sola acumulación de diplomas se garantiza el éxito personal; ha confundido, a propósito, el éxito con la consecución de dinero, no ha cumplido con la necesidad de forjar seres humanos solidarios, generosos, sacrificados, entregados a una vocación de servicio, humanistas por excelencia, apegados al método científico en la intención de descubrir la verdad, alejados de todo fanatismo, en permanente ejercicio de su libertad de conciencia, seres humanos convertidos en prójimos unos de otros y no en enemigos hostiles, en rivales, en competidores.

La escuela ha cumplido aquí con eficacia y eficiencia su papel domesticador. Estos profesionistas no aparecerán nunca en una protesta contra nada. Suponen que a ellos no les va a tocar y, así, con esa pasividad fruto de su falta de compromiso y de su indiferencia, estarán anotándose un soberbio autogol.

Esta ideología dominante se difunde ampliamente a través de los aparatos ideológicos del Estado, Televisa y Tv azteca entre otros –convertidas en la Secretaría de “Educación” Pública- que se esmeran en difundir estos “valores” a una juventud acrítica y superficial. El individualismo y la competitividad alimentan las acciones capitalistas de opresión y de manipulación. Si esto es lo que necesita nuestra juventud habrá que poner en crisis todo lo aprendido. O bien, habrá que sumarse a la frivolidad actual, a los valores del mercado, a aprender a venderse o a prostituirse que para el caso es exactamente lo mismo.

Recuento de los daños dijimos y la lista es grande. Ahí aparece también otra “dignísima” institución: el ejército. Se pretende acabar con el narcotráfico combatiéndolo a balazos. Suponen los detentadores de esta lógica de cocina que así cumplen con lo ordenado por sus patrones yanquis pertinaces consumidores de drogas sin ningún capo conocido. Es precisamente a ellos a quienes no les conviene que el tráfico y consumo de drogas se despenalice. El negocio es redondo a pesar de los riesgos que implica, o por eso mismo. El ejército está convertido en una corporación agresora del propio pueblo con la complicidad de las instituciones que día a día se desacreditan

En efecto, el ejecutivo (así, con minúsculas) se empequeñece cada vez más ante los poderes de facto. El ejército premia a los suyos, los castiga si quiere, los juzga si se le antoja, los protege, los solapa y, quizá, sin percatarse, los hace pasar como unos cobardes, indignos de formar parte de esa institución creada con mejores objetivos. Estamos tocando los límites de la infamia y de la perversidad. Deberíamos sentirnos agraviados.

Por su parte, la sacrosanta madrastra Iglesia (que no se ofendan algunas castas orejitas libidinosas) justifica las acciones del ejército sin ninguna posición crítica, así porque sí, sin hacer alusión a los excesos cometidos contra la ciudadanía en general. ¿Para qué queremos un grupo de soldados que actúa como si estuviera combatiendo terroristas gringos y viola ancianitas indígenas y mata seres indefensos? ¿Así se demuestra la valentía y el arrojo que debe caracterizar a un ejército defensor de su pueblo? ¡Qué vergüenza…!

Hace tiempo la Iglesia hizo una defensa en su semanario “Desde la Fe” a esa aguerrida corporación: “…algunos sectores…lejos de apoyar este combate (al narcotráfico) se dedican a denostar al ejército, a hacer acusaciones inverosímiles (sic) y difamatorias (¡!). ¿Qué intereses INCONFESABLES esconden estos grupos? ¿A quiénes les hacen el juego? “Ciertamente, los miembros del ejército no son seres angelicales (y nosotros que nos lo estábamos creyendo) y son susceptibles de cometer abusos y atropellos (no, pus sí)…pero (ojo, malandrines!) no es honesto descalificar a una institución que con mucha generosidad (¿leyó usted bien? Ge-ne-ro-si-dad) sirve al pueblo de México, mientras que sus detractores no sirven más que a sus oscuros intereses”.

Este lenguaje del cura responsable que creíamos caduco vuelve a renacer con mayor fuerza ahora que esta derecha cerril y fanática se siente tocada por el dedo flamígero de arcángeles y querubines. Confesemos entonces nuestros oscuros e inconfesables intereses. Digamos que hemos cedido a una tentación diabólica para denostar esa sacrosanta institución colmada de hombres generosos que sólo saben servir a su pueblo. Hagamos un acto de contrición, santigüémonos y juremos no volverlo a hacer.

Con la Ley de Seguridad Interior queda legalizado el abuso. Y la Iglesia coincide con el ejército. Así que pidamos que el Dios de los ateos nos agarre confesados o que San Juan Diego nos proteja con su ayate sagrado. El descaro es absoluto. El poder obnubila. Y el hecho de que esto suceda con todo aquel que acceda a una ración de ese poder, no les acredita ninguna razón…ni hace válido ningún argumento.

Contra facta non sunt argumenta, reza el adagio latino: “contra hechos no hay argumentos”. Y esa desvergüenza nos preocupa, nos mortifica porque quiere decir que no les importa nada. Vamos, no les importa contradecirse, chocar con sus propias convicciones -si es que tienen alguna- con tal de mantenerse en el poder, ¿Quién paga esta enfermedad del Poder?

Terminaré reseñándole esta Lista de Agravios, este Recuento de los Daños, este Balance de los Madrazos asestados contra los pobres por un poder que se cree omnímodo, que vive en la arrogancia como máscara del miedo y que supone que se va a fraguar un país a tono con sus intereses.

Han logrado las Reformas que contradicen la Historia Nacional: la Energética para entregar los recursos al extranjero; la Laboral para ofrecer como mercancía a nuestra mano de obra; la Educativa para preparar niños obedientes a los próximos patrones, sin derechos, sin prestaciones. Trabajadores de las áreas de Salud y Educación, entre otras, han sido borrados de las responsabilidades que el Estado tenía para con ellos y ellas, para con nosotros. La Sría. de Turismo entrega sin más la posesión de playas y costas a los compradores extranjeros. Baja California entera se perderá para los mexicanos gracias a estos vende patrias. Los ricos y los banqueros se frotan las manos saboreando de antemano sus ganancias a costa de los pobres y de los bienes de la nación.

¿Confía Usted en la Suprema Corte de Justicia? ¿Ha visto la actuación de los egregios ministros? Elaboraron un proyecto que justificó la represión a los pobladores de Atenco, liberaron a los asesinos de Acteal, negaron la consulta popular a la Reforma Energética. Falta que le den plena constitucionalidad a la Ley de Seguridad Interior tan denostada por organizaciones nacionales y por organismos internacionales.

El Pri-Gobierno protege a sus gobernadores ladrones, represores y corruptos. El pueblo sabe o debería saber que esas sus cochinadas los van desenmascarando. Mientras más cara de circunspectos asuman menos se les cree. Manlio Fabio y Gamboa se sienten expertos.

Y de este lado, la lucha. Los campesinos de Atenco, los indígenas de Acteal, cada vez más convencidos de asumir los riesgos que esta lucha implica para oponerse a un gobierno corrupto y represor. Los papás de los estudiantes de Ayotzinapa personajes ejemplares plenos de dignidad y valentía a toda prueba que exigen la verdad por la cruel desaparición de sus hijos. Los maestros de la CNTE que encabezan una rebelión popular con claros objetivos: reivindicar la tarea de los maestros en su quehacer educativo manifestándose como opositores contumaces al bandidaje de este poder actual que les despoja de sus derechos conquistados gracias a los diputados del Pan, del Pri, del Verde y del Panal.

Y hasta del mismo PRD… tan desacreditado por méritos propios, tan olvidado de los principios que le dieron origen; tan propicio a olvidar su programa de acción y sus estatutos; tan ambicioso de raciones de poder; tan convertido en una olla de mezquindades y en un panal de ambiciones. El PRD que lleva en su nombre la intención que lo originó: realizar la Revolución Democrática. El PRD que tiene en sus Chuchos y en sus Gracos, en sus Alejandras y en sus Izquierdas Nuevas o Viejas o…lo que sean, las mezquinas tareas en las que se ocupa. El PRD sí, que ha devenido en un partido más, un partido que, por su condición de “oposición” justifica los desórdenes actuales haciendo alianzas con la reacción sentándose a negociar para ver qué puede recuperar.

Y la Campaña de y con Marichuy la vocera del Concejo Indígena que avanza a pesar de muchos, con sus propias fuerzas, con sus objetivos bien definidos, con su trabajo acreditado internacionalmente, con sus caracoles que imparten justicia, educación, salud. Una otra Campaña envidiada por grupos y partidos que se creen poseedores de la verdad histórica y revolucionaria.

Por eso y por muchas más razones y evidencias…la lucha sigue. . A pesar de la Iglesia que supone que todo está bien y que se ciega y se ensordece ante los reclamos populares…

A pesar de diputados cómplices que le agarran la pata a la vaca.

A pesar de senadores farsantes y Gobernadores ladrones y preciosos.

A pesar de un presidente de fatuidad engolada, ilegítimo, ignorante, zafio que cree que las tiene todas consigo y se muestra obediente ante sus patrones del FMI y del Banco Mundial.

A pesar…A pesar…