Nosotros - Morelos. Los riesgos

Opinión

José María Román Román

2018-01-12

Las declaraciones realizadas hace algunos días por el señor Alberto Capella, comisionado estatal de Seguridad Pública del estado y por Jorge Mátar Vargas, presidente de la CANACINTRA local, respecto de la incertidumbre y preocupación sobre la problemática delincuencial que según dice Capella será más peligrosa en el año 2018 y que para el dirigente empresarial es preocupante para todo el empresariado, más lo declarado por el titular de la CANACOPE, el señor José Salgado Patiño en relación a los excesos permitidos por las autoridades municipales respecto al ambulantaje de nuestra capital a lo que diría que incluso debe considerarse a nivel estatal, nos refleja lo que puede implicar para nuestra sociedad el vivir en un estado de derecho que no funciona adecuadamente ante una criminalidad galopante y una ilegalidad empresarial representada por el creciente ambulantaje y tolerada deliberadamente por todos los municipios del estado.

Los hechos violentos sobre los que se han reflejado dudas en el actuar policiaco acontecidas en Temixco hace 42 días y que dejaron serias dudas respecto de las formas de proceder de la policía a cargo del señor Capella donde se habló en este caso particular por parte la Comisión Estatal de Derechos Humanos de delitos de lesa humanidad, máslo acontecido en el Paseo Cuauhnáhuac el día 08 de del mes en curso nos reflejan el clima enrarecido que se sigue complicando en materia delictiva y que con toda razón preocupa al empresariado. Las muertes de inocentes destacan por la brutalidad a que se ha llegado propiciado por las existencia obvia de la impunidad, pero que más allá de eso, deja dudas, sobre todo en el primer caso sobre los principios rectores que debe someterse todo cuerpo policiaco, muy particularmente en lo referente al caso Temixco donde la muerte de menores y de un infante, delata el grado de salvajismo y falta de principios conque actúa tanto la delincuencia como alparecer, la propia policía a cargo del señor Capella.

Tiene razón el titular de Canacintra cuando habla de esa preocupación porque es obvio que estos hechos ahuyentan la inversión de la clase media y la consecuencia es la falta de creación de empleos y generación de impuestos para los gobiernos. El señor Salgado Patiño, titular de CANACOPE ha dicho que la ilegalidad propiciada y tolerada y muchas veces por motivos políticos fomentada por el municipio en el caso de Cuernavaca es preocupante porque se opera con inequidad en todos los renglones que dentro de la legalidad se le quiera ver. Todos miramos en las calles cómo los ambulantes al vender comida no reúnen los requisitos para la existencia de funcionalidad de un negocio y también cómo invaden nuestras banquetas, impidiéndonos en ocasiones de forma total el paso a que legítimamente tiene derecho el ciudadano. Las razones políticas para que este fenómeno crezca son injustificadas porque está en obligación de las autoridades municipales hacer respetar la ley y retirar de la calle ese comercio ilegal o en su caso buscar alternativas de solución para que esa gente se gane el sustento bajo el amparo del orden y el respeto al derecho. Al no hacerlo, el ayuntamiento es cómplice por razones que no se justifican ni ante la ley, ni ante la congruencia.

Este ambiente impropio tiene como elemento que se suma a la vulnerabilidad el hecho de que dentro de unos meses tendremos elecciones donde se elegirán prácticamente todos los cargos de elección popular. Es decir, habrá renovación de dos de los tres poderes que es el ejecutivo y el legislativo y en ese ambiente la incertidumbre producida por los hechos violentos y el comercio ilegal en aumento no generan confianza, sobre todo en regiones como la del sur que recibe una gran influencia del vecino estado de Guerrero. Ya se ha hablado sobre el control que en zonas como Puente de Ixtla y Amacuzac tiene la delincuencia y que el dominio de las personas que surjan como candidatos, es altamente probable están contaminadas por las organizaciones criminales, hecho que debería ser investigado por el IMPEPAC. Esto no es nuevo, ya el obispo de Cuernavaca ha declarado que en dicha región el derecho de piso es un hecho cotidiano en contra de los empresarios pequeños, incluso se ha hablado también de que algunos políticos han tenido o tienen nexos familiares con conocidos delincuentes. El riesgo es que el Gobernador Graco, sabedor del rechazo que ha generado con sus actos recurrirá a todo para que su candidato, a la vez hijastro, Rodrigo Gayosso quede en el poder y eso implicaría aliarse con quien sea con tal de conseguir el objetivo. El riesgo es latente sobre todo porque el Gobernador sabe que tiene altas posibilidades de ser llamado a cuentas para que aclare dónde y cómo se ha gastado el dinero que vía préstamos y venta de inmuebles propiedad del gobierno le ha permitido un congreso servicial a sus intereses y no a los intereses sociales. Ese elemento potencialmente explosivo tratará por todos los medios de eludirlo, no importa con quien sea necesario aliarse, si eso implica la posibilidad de que el PRD gane la elección y evite ser juzgado por sus omisiones y posibles hechos delincuenciales.