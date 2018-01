Local

Paciencia, piden en la UAEM ante no pagos

Gerardo Suarez |

2018-01-11

-Se realizan las gestiones para cubrir salarios de más de seis mil trabajadores, les dicen a académicos

-Confía rector Urquiza Beltrán que pronto quedarán saldadas las deudas financieras que tiene la administración universitaria

Conscientes de la problemática financiera que le fue heredada por la pasada administración, y ante el anuncio que hizo el rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Gustavo Urquiza Beltrán, en el sentido de las gestiones que se están haciendo para poder pagar los salarios con los más de seis mil trabajadores, el Comité Ejecutivo Central de la UAEM solicitó paciencia a los académicos y con la confianza que pronto serán saldadas las deudas financieras que tiene la administración universitaria que tiene con el personal.

Cabe señalar que a través de un comunicado el rector de la máxima casa de estudios de Morelos, Gustavo Urquiza Beltrán, afirmó que continúa realizando las gestiones ante la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el Gobierno del Estado, para la pronta obtención de los recursos correspondientes al ejercicio 2018.

Por lo tanto, el rector dejó en claro que una vez que éstos dineros sean radicados la universidad estará en posibilidad de dispersar la nómina, así como las prestaciones labores que se tienen pendientes de cubrir.

En ese mismo tener, el Comité Ejecutivo Central del sindicato académico ha informado de igual manera que derivado del conocimiento que tienen sobre el particular, les anunció que hasta el momento no se ha radicado el recurso económico a la UAEM razón por la cual no es posible cubrir los pagos de las catorcenas y prestaciones que se adeudan hasta el momento, sin embargo confían que está en días para resolver el asunto monetario.

Ante esta situación, manifestaron que de manera responsable el rector de la UAEM, Gustavo Urquiza Beltrán ha hecho todo lo posible por conseguir los recursos para el pago salarial con la base trabajadora, incluso resalta que la “tramitología“, ya está realizada con la finalidad de obtener a la brevedad, es decir tan sólo en días, para la obtención del recurso que resulta necesario para cubrir dichos adeudos.

Por tal motivo, exhortaron a sus compañeros para que en estos momentos tan difíciles y complicados por el que está atravesando la máxima casa de estudios, puedan tener un poco más de paciencia para que una vez que se cuente con el recurso financiero se puedan hacer los depósitos respectivos.

Finalmente, la comunidad universitaria ha reafirmado su compromiso con los trabajadores académicos sindicalizados en la búsqueda de la estabilidad financiera que tanto se requiere y anhela en la UAEM.