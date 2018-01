Local

Erick A. Juarez |

2018-01-11

Será durante la mañana de este miércoles, cuando se lleve a cabo la audiencia que determine la situación jurídica de Ángel “N”, acusado por el delito del abuso sexual en agravio de una menor de tres años de edad, hechos ocurridos el pasado 10 de abril del año pasado en el municipio de Cuautla.

De acuerdo con la madre del bebé de tres años de edad con iniciales AGS, Violeta Salazar Velázquez, aseguró que el pasado 10 de abril del 2017, su ex esposo de nombre Agustín se la llevó a su domicilio, donde habita junto con otras tres personas más.





Sin embargo, Salazar Velázquez aseveró que desde el 10 al 28 de abril del año pasado, el padre de la menor custodiaba a su menor hija en su domicilio particular, por lo que después de ver a su bebé AGS, la infante le manifestó a su progenitora que un sujeto de nombre Ángel (yerno de Agustín) le había introducido su miembro en la boca, así como le había tocado sus partes íntimas.

“Por ello, levanté una denuncia por retención de menor en la Fiscalía de Cuautla, ahí me dicen que era lo único que podría hacer es que tanto el papá como la mamá teníamos los mismos derechos porque no había una demanda de guardia y custodia, por ello, el subprocurador de Cuautla, nos ayudó y mi hija nos manifestó que el yerno del papá de mi hija la estaba lastimando, cuando yo me presentó con la subprocuradora me dijeron que iban a haber lo posible, cuando no realizaron nada”, dijo.

En ese sentido, la madre del infante, exhortó a las autoridades del Poder Judicial a evitar la liberación del supuesto agresor de la menor de tres años de edad, debido a que temía por los cotos de poder que cuenta su ex esposo, Agustín García, quien en su momento, trabajó al interior de la Fiscalía de esa región.

Y es que durante la mañana de este martes, en los juzgados de la Ciudad Judicial de Cuautla, se llevó a cabo la audiencia del cierre de investigación y las pruebas aportadas por el agente del Ministerio Público y de la defensa, en donde el impartidor de justicia, reveló que será durante la mañana de este miércoles, cuando se defina la situación jurídica de Ángel “N”.

Cabe destacar que este reportero tuvo acceso a una grabación de voz en donde la madre de la menor de edad y el papá Agustín, sostenían una conversación, sin embargo, Violeta Salazar amenaza de muerte a su ex esposo, manifestándole con palabras altisonantes que si continuaba defendiendo al agresor de su hija podría “arrepentirse”, ya que esta situación derivó a un problema entre las parejas sentimentales.

“Las pruebas valen mierda igual que tú pinche perro infeliz, mira Agustín sigue con tu mamada de pende… tú la tenías viejo estúpido, tú tenías a AGS y nunca me dijiste lo que le había pasado, porque no le pasó nada, contestó el padre de la menor, -Voy a matar a tu hija pinche Agustín y a tu nieta y te vas a arrepentir toda tu vida y no te vas a quedar con AGS, porque vas a ver lo que te va a pasar, tú lo vas a pagar lo que le hicieron a mi hija”, declaró en una grabación que dura aproximadamente siete minutos 42 segundos.