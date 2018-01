Local

Yesenia Daniel

2018-01-11

-Con la promesa de recibir 2 mp al mes les pidieron su credencial del INE para apoyar a candidato

Jojutla, Mor.- En la colonia Emiliano Zapata, una de las más afectadas por el sismo del 19 de septiembre en Jojutla, una persona solicitó a damnificados facilitarles su credencial de elector para brindar su apoyo de registro a un candidato independiente por la presidencia de la república, la gente accedió porque la persona dijo que a cambio recibirían un apoyo mensual por 2 mil pesos de parte de Juan Ángel Flores Bustamante, simpatizante del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

La denuncia pública fue difundida por el propio Juan Ángel Flores y confirmada ayer a este medio de comunicación, sin que hasta el cierre de esta edición se tengan identificadas a las personas que cometieron el acto. Flores Bustamante, quien también fue candidato a la presidencia municipal de Jojutla en el proceso electoral pasado de 2015, desconoce por el momento si presentará alguna queja o denuncia.

Explicó que los hechos ocurrieron el pasado lunes cuando visitó a vecinos de dicha colonia y un grupo de aproximadamente 15 personas le refirieron sobre el apoyo que les prometió a través de un “enviado”.

Le comentaron que una persona los visitó ostentándose como “el enviado de Juan Ángel”, que les daría un apoyo mensual de dos mil pesos a cambio de su credencial de elector para firmar el apoyo para un candidato presidencial independiente. La gente creyó en la versión y facilitaron la credencial, hasta el momento se desconoce la identidad de las personas que acudieron a la colonia.

“Desgraciadamente no tengo fotos ni nombre de la persona pero no se vale que se abuse de la necesidad de la gente mintiendo y prometiendo algo que no se dará, ni mucho menos usar mi nombre sin mi autorización. Les pido que no se dejen sorprender y si les caen con esta historia les tomen fotos para saber quién es”, declaró Juan Ángel Flores.