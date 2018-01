Opinión

Observador político - “Juntos haremos historia” vs Hortencia Figueroa

Gerardo Suarez |

2018-01-11

Ayer, al medio día, en las viejas y feas instalaciones del CDE del PRD, la diputada y presidenta del PRD, Hortencia Figueroa Peralta, convocó a los medios de comunicación para mostrar su rabia contra AMLO y criticarlo por no ser democrático en los métodos de designación de candidatos ya que siempre utiliza el “dedazo”. Y la respuesta fue inmediata por parte de los dirigentes de los tres partidos políticos quienes literal, se le fueron encima al cuestionarla porque ha sido en su el sol azteca donde se han realizado actos antidemocráticos lo que provocó que muchos militantes hayan abandonado sus filas.

ACUSACIONES PARTIDISTAS.- Lo cierto es que “Ya sabes quién” se encuentra en los cuernos de la luna al mantenerse en el primer lugar como precandidato de la coalición “Juntos haremos el cambio”: MORENA, PES y PT. Por un lado José Antonio Meade Kuribreña no prende con el PRI y sus partidos satélites. Y por el otro lado, Ricardo Anaya con todo y el PRD, PAN y MC tampoco ha dado hasta el momento el nivel para que sea una pelea entre dos: Él y AMLO.

Sin más argumento que la descalificación Hortencia Figueroa se metió en un pleito sin sentido al cuestionar el procedimiento que se realizará en MORENA, PES y PT para designar entre Rabindranath Salazar y Cuauhtémoc Blanco, porque no se atrevió a decir quién será el abanderado de éstos dos que tendrá la “bendición de la dedocracia de AMLO”. Sólo alcanzó a decir que al tiempo se verá sin especificar hacia qué persona puede recaer la candidatura de entre el Cuauh y Rabín.

Empero, muy temprano se metió a la “pelea” Figueroa Peralta y la respuesta fue en automático, ya que José Luis Gómez Borbolla, le recordó los casos de nepotismo político que se ha registrado como sucedió en Yautepec y ahora en la entidad. El tuiter que le envió a la legisladora y presidenta solaztequista fue con copia para Miguel Lucia Espejo del Movimiento de Regeneración Nacional. A final de cuentas, esto es nada, comparado con lo que vendrá en los días subsecuentes y la famosa guerra sucia que se estará intensificando de manera paulatina.

SE REGISTRÓ EDER CASILLAS PARA LA ALCALDÍA DE JIUTEPEC Y DIPUTACIÓN.- Por si acaso no es “Juana es Chana”, dicta el refrán popular y que queda como anillo al dedo al gris diputado local que gusta de hacer viajes dentro y fuera del país, luego de haber tomado la decisión de registrarse como precandidato a la presidencia municipal de Jiutepec –que hoy gobierno Manolo Agüero- pero al mismo tiempo, hizo lo propio para el VII Distrito para el que aún representa en su calidad de diputado del Partido de la Revolución Democrática.

El personaje en cuestión que fue señalado y acusado incluso por malversación de fondos de cuando fue director del Sistema de Conservación, Agua Potable y Saneamiento de Agua de Jiutepec, intenta brincarle al municipio pero por si las cosas no se dan, se puede reelegir como diputado local integrante de la peor legislatura que en la historia de Morelos haya existido.

Pese a ello, el legislador perredista basa su capital político a través del financiamiento para que ataquen en redes sociales a los que considera sus enemigos políticos que en su mayoría son de otros partidos políticos pero, y ahí está lo grave y preocupante, hace lo mismo con los de mismo partido el de la Revolución Democrática.

Ejemplos hay varios pero sobre todo, cuestionan en personajes de la vida política como la diputada federal del PRI, Rosalina Mazari Espín; Josué Espín, esposo de la alcaldesa de Puente de Ixtla, Dulce Medina; apoya al precandidato a la alcaldía de Jiutepec, Rafael Reyes y en contraparte, se le va con todo al alcalde José Manuel Agüero. Lo cierto, es que Eder Rodríguez Casillas, tendrá que definirse en los próximos días por tratar de reelegirse como diputado local o competir por la alcaldía en medio de una crisis de identidad y falta de liderazgo de su partido de cara al primero de julio.

FRANCISCO CORONATO RODRÍGUEZ.- El ex presidente de la Comisión de Derechos Humanos, ex Procurador del Estado y ex diputado federal, José Francisco Coronato Rodríguez, tiene dos opciones que están siendo sopesadas: la primera ser candidato a senador de la república y la segunda, a la gubernatura de Morelos, sin embargo, además de él hay otras propuestas que están siendo consensuadas con la dirigencia nacional que preside Dante Delgado Ranauro.

Por lo tanto, a la propuesta que presente Movimiento Ciudadano se tendrá que poner la de Acción Nacional y mediante métodos internos decidirán al mejor posicionado para ir definiendo candidaturas. Por lo tanto, no es un hecho que sea el ex ombudsman quien sea el abanderado de azules y naranjas para la gubernatura del estado. Aunque sigue estando en la jugada.

El mismo Coronato Rodríguez, afirma su convicción de participar desde la trinchera ciudadana en la que a través de MC le pueda encontrar y que incluso, puede ser el Congreso de la Unión para concluir una etapa en el ámbito legislativo. Pero dejó abierta la posibilidad de vislumbrar algún otro horizonte que le permita construir, siempre en la mejor disposición de sumar de la mano de gente de bien.

LOS PRIISTAS.- En breve saldrá luz verde en el CEN del PRI para decidir de forma autoritaria a quien será el candidato a gobernador de Morelos por ese partido y todo, porque como siempre, los ocho aspirantes -.muchos de ellos se irán a Cuernavaca y otros espacios-, no se pusieron de acuerdo para elegir a la mujer o el hombre que pudiera unificar al priismo morelense. La lucha encarnizada que se vive al interior de ese partido, es parte fundamental para que no se hayan logrado acuerdos que permitieran el fortalecimiento de ese instituto así como la figura de Alberto Martínez González.

