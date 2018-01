Casos y Cosas de Morelos - Tractatus Logico-Philosophicus

Opinión

| Sergio Dorado

2018-01-11

Varios lingüistas afirman que la lengua es la mejor herramienta de comunicación con que los seres humanos contamos, pero aseguran a la vez que ésta no es la herramienta ideal en materia de comunicación. Ludwig Wittgenstein, por ejemplo, en su Tractatus Logico-Philosophicus, expresa que la lengua no alcanza a describir la realidad, que es a propósito compleja y rebasa en buena medida la simbología que los seres humanos utilizamos en la comunicación con los demás. Esta visión, de hecho, es la que marca la diferencia entre la semántica y la pragmática en materia lingüística, que en algún punto bifurcan su significado con base en la interpretación literal de los enunciados; y por la otra parte, la intención real de un hablante al expresar un enunciado.

La semántica estudia, por decirlo así, el significado estricto de las palabras que estructuran un enunciado gramaticalmente correcto. Un enunciado puede ser idealmente estructurado si las partes sintácticas están bien ordenadas y definidas según un ideal gramatical, lo cual arroja un significado supuestamente preciso. Digamos que la semántica, según Noam Chomsky, se refiere a la gramaticalidad como el ideal semántico de un enunciado; y agramaticalidad, en cambio, se entiende como la adición de ambigüedad de significado inversamente proporcional a la imprecisión y desorden de las palabras.

La pragmática rebasa a la semántica en tanto que adiciona las intenciones de los interlocutores dentro del complejo contexto de las relaciones humanas. Esta materia no se queda en la simple estructura de los enunciados sino que pone atención en el propósito de quien emite un texto inscrito dentro del marco social en que un individuo se desenvuelve. Y bueno, si quiere usted poner un ejemplo trivial, un anuncio comercial es apropiado. La publicidad de un tubo dentífrico puede aludir, por ejemplo, con una enorme sonrisa blanquísima, a una preocupación del vendedor por mantener la dentadura familiar sana, aun cuando el propósito real sea el de lucrar con un producto al costo que neoliberalmente sea.

No es necesario reflexionar hondo para darse uno cuenta que el discurso político es exactamente un producto de sonrisa blanquísima en venta que intenta convencer a los pobladores con el sueño de un pueblo de realismo mágico superlativo y administrado por los mismos dioses mentirosos. Con esto Wittgestein confirma y reafirma su dicho filosófico. Las alianzas y los candidatos o precandidatos, dentrodel escenario electoral morelense, mencionan la inseguridad, el desempleo, la crisis económica como desafíos a vencer por adalides de paja. Todos mencionan lo mismo. La diferencia está en que la intención verdadera es la de mamar sempiternamente del erario ingresos insólitos a su eficacia.

El discurso político contradice la realidad social y económica de nuestro bello estado. Prácticamente todos los morelenses así lo sienten y lo expresan en mayor proporción que los halagos en las redes sociales, incluso con tratamiento lingüístico feroz. La mayoría de los ciudadanos se quejan de la inseguridad que desde este mes de enero sigue haciendo de las suyas, el alza de los precios, la desproporción en la distribución de la riqueza, el robo en poblado y despoblado de los políticos, la impunidad que se ha vuelto más cínica que el cinismo mismo.

Wittgestein tiene razón, el deterioro permanente que nuestro estado vive no comulga con los discursos de oropel de la nueva y la vieja visión, que para el caso da lo mismo. Vieja o nueva es puro cascarón alejado de los problemas morelenses, que por cierto se agravaron con el sismo. Tiene razón porque lo que dice la nueva visión es diametralmente opuesto a nuestra adversa realidad.

De cualquier forma, los partidos convertidos hoy en coaliciones, serán los ganones, pues serán capaces de engañar a un buen tramo de la sociedad que el próximo primero de julio acudirá a las urnas a votar. Esto porque nuestra raquítica formación educativa y el hambre de la mayoría de la población doblegan la voluntad y mantienen el mismo régimen de trampas y engaños a cambio de las tradicionales dádivas.

Desde esta perspectiva, se puede reiterar con todo acierto que la filosofía del lenguaje de Wittgestein es firme, pero ésta no hace mella en el sistema gubernamental en tanto que una cultura arraigada se aferra al poder sin tomar en cuenta el bienestar social o económico. Se aferra contándonos sólo cuentos chinos. A lo mejor de lo único que puede presumir Morelos en el escenario mundial no es la seguridad que el gobierno de la nueva visión pregona o el crecimiento económico o la obra pública desorbitada, sino ser el mejor ejemplo de la filosofía de Ludwig Wittgestein; y eso, estimado y único lector, no es cualquier cosa. ¡Siéntase usted doblemente orgulloso de ser morelense!