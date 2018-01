Justicia

| Pancho Rendón

2018-01-11

“Cortaron uñas” a Secretaría de Movilidad y Transporte

Ya las tenía demasiado largas y demostró poner obstáculos a los contribuyentes para obtener beneficios personales de un grupo de empleados, por medio de los llamados “coyotes”, los cuales aprovecharon al máximo que el contribuyente no podía ir a pagar sus impuestos porque se lo impedían candados oficiales.

Si alguien pretendía pagar su refrendo, las placas de circulación, cambiar de nombre su vehículo o cualquier trámite, Movilidad y Transporte quitó las cajas receptoras de impuestos a fin de que otros hicieran su trabajo, obligando al tributado a recurrir al internet para “sacar cita”, para “obtener el formato de pago” y luego acudir a Telecom o en cualquier institución bancaria.

Una vez que tenía el recibo de pago, otra vez buscaría en Internet una cita, para poder realizar la tramitología y en una tercera cita para recoger el documento oficial, todo un terreno minado para muchos, ya que no todo mundo maneja el internet y ante ello, los “coyotes” acapararon a los contribuyentes para agilizar sus trámites y poder cumplir su obligación fiscal.

Sin embargo, ahora, Movilidad y Transportes acumula personal sin nada que hacer, los tiene arrinconados y aburridos, porque ya no tienen injerencia en placas, refrendos ni licencias de manejo, cuyas oficinas pasaron a la Secretaría de Finanzas del Estado, por lo tanto, ahora el contribuyente puede ir pagar a Telecom o al Banco, con solo aportar el número de placas de su vehículo y con el recibo de pago, la copia del seguro del auto y copia del INE, hará fila el mismo día para obtener su tarjeta de circulación sin necesitad de citas o “coyotes”.

Pero como esta información no ha sido difundida de manera apropiada, pocos saben que el terreno minado por la corrupta dependencia de Movilidad y Transportes sigue haciendo de las suyas con el transporte público, pero ya no tiene en manos el manejo de Licencias de manejo como tampoco placas ni refrendos de vehículos particulares.

El personal de licencias y placas, son gente de Finanzas, la mayoría honesta y sana, sin embargo, no falta un “prietito en el arroz” y se dan casos de trabajadores que han sido corrompidos por los “coyotes”, los cuales pululan en las puertas de las oficinas ofreciendo sus servicios exprés para el pago de refrendo y sacar licencias sin esperar: así las cosas.

Consideran en Temixco burla de alcaldesa Juanita Ocampo

De unos días a la fecha, en la orilla de la carretera principal se han pintado bardas con anuncios “Temixco en apoyo a las mujeres, ni una muerta más”, como si de verdad la alcaldesa así pensara, pero no, ni siquiera ha sido visto clamar justicia por su propia hija, la verdadera Presidenta Municipal, Gisela Mota, mucho menos le interesa a dicha mujer pedir justicia por aquellas mujeres, la bebé y un niño ejecutados a manos de policías del Mando Único del grupo especial, dentro del cuarto de baño de una vivienda ubicada en la colonia Rubén Jaramillo.

Entonces, si la criminalidad en contra de las mujeres está presente en Temixco, que los crímenes no han sido resueltos y la autoridad encargada de investigar no lo hace, cómo es posible que se pinten bardas con anuncios burlones, en donde se aparenta que Temixco es el paraíso terrenal de las mujeres, olvidando que hay muchas féminas ejecutadas que esperan, desde donde estén, que sus verdugos sean castigados, pero no hay quién levante la voz y solo burlas reciben. Ojalá y a nombre de Gisela Mota, la auténtica alcaldesa de Temixco, esas pintas en barda cambien su texto y diga: “Exigimos Justicia”, que es diferente a decir que ahí no pasa nada, cuando está fresca la matanza de mujeres y una bebé.