Cultura

Bonifacio Pacheco |

2018-01-11

Breverías Culturales

Una manera disruptiva de hacer comunicación de la ciencia

“La muerte es mi fiel compañera, dicen que soy un asesino pero nunca he envenenado a la luna que danza conmigo, tampoco al sol que me da su cobijo, pero es cierto, devoro y me devoran y si no se respeta a la naturaleza mi ponzoña puede ser su castigo”.

Esta es la entrada de la producción audiovisual Ponzoña, la cual muestra el trabajo científico y tecnológico que ha derivado en uno de los antivenenos de alacrán más poderoso a nivel mundial, el cual fue desarrollado en Morelos; conformado por tres piezas audiovisuales, de aproximadamente ocho minutos cada una, y que en su conjunto narran de una manera creativa y casi hasta poética el hábitat de este arácnido.

En entrevista luego de su participación en un evento de divulgación científica que se realizó en Guadalajara, Alejandro Alonso, productor audiovisual y codirector de Ponzoña, detalló cómo realizó esta obra. Los investigadores consultados fueron varios del Instituto de Biotecnología, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), entre ellos los doctores Alejandro Alagón Cano y Lourival Domingos Possani.

Texto y entrevista por Verenise Sánchez, Agencia Informativa Conacyt, Ciudad de México. 9 de enero de 2018 información completa en la pagina-e: http://conacytprensa.mx/index.php /sociedad/politicacientifica/19735-ponzona-manera-disruptiva-comunicacion-ciencia

MUESTRA CULTURAL. por el grupo de artistas de "Unidos por Amor al Arte" con: Artesanías, Música, Poesía, Literatura, Talleres, Tejidos, Cartonería, Conferencias y Danza; en el Parque Tlaltenango de 10:00 a 18:00 horas, avenida Emiliano Zapata 715.

La CASA de CULTURA Francisco Franco Salazar en Anenecuilco, invita a formar parte de La Banda de viento del municipio, asesorada por el Maestro Cornelio Santa María, Director de la Banda de Tlayacapan; reunión informativa, el jueves 11 de enero a las 17:00 horas en sus instalaciones, más información en el teléfono 7772576648, calle Libertad s/n Anenecuilco, Villa de Ayala, Morelos.

EN EL MANOJO: Trova, boleros y bohemia con Paco González e invitados, a las 20:00 horas, cooperación voluntaria consciente, Centro cultural, Prolongación Ahuatepec 304, esquina Taxco, Colonia Lomas de la Selva, teléfonos 3180740 y 3993265.

NO MÁS OSOTES. Clase de Baile con José de Jesús Carmona AmoreSalsa en La Catedral Restaurante Bar los viernes de 19:00 a 20:00 horas, costo $50.00 pesos por persona, informes en el teléfono 7771815166 y en La Catedral 2186722, Hidalgo 22 centro, después baila con música en vivo de Son de Tepoztlán, con su estilo único, a partir de la 22:00 horas sin consumo mínimo; José de Jesús Carmona, Maestro de baile reconocido por su profesionalismo y amplia experiencia impartiendo clases y como organizador de los mejores sociales de Salsa de Cuernavaca, Siempre en a la vanguardia en los estilos musicales.

LOS CHOCOLATES Centro Cultural Comunitario para enero-febrero oferta: Taller de literatura dramática “De extremo a extremo”, Imparte Jesús Guerra, dirigido a adultos y adultos mayores, los sábado de 10:00 a 13:00 horas, inicia el 13 de enero; a través de transitar la palabra y la memoria viva, el participante desarrollará una narrativa y un discurso artístico literario. Taller de Máscaras, Geometría y Ensamblado, Imparte Abril Raquel García Vázquez, dirigido a niños de 10 a 16 años; pretende que los participantes realicen objetos a través de figuras simples, fomentando el re-uso de materiales como el cartón; en este taller se puede crear desde mascaras, antifaces hasta lámparas, los sábados del 13 de enero al 04 de marzo de 11:00 a 14:00 horas. Taller de teatro “Mi barrio, un escenario en busca de actores” Imparte Jesús Guerra, dirigido a adolescentes, martes, miércoles, jueves y viernes de 10:00 a 12:00 horas, inicia el 16 de enero. Taller de Serigrafía, Imparte Diana Tamez, dirigido a público en general, adolescentes y adultos, inicia el lunes 15 de enero de 10:00 a 14:00 horas. Taller de Cuento Fantástico, Imparte Efraín Blanco, dirigido a jóvenes y adultos, inicia el martes 16 de enero de 16:00 a 18:00 horas. Ejercicios de Pintura Experimental, Imparte Gabriel Garcilazo, dirigido a público en general, adolescentes y adultos, inicia el miércoles 17 de enero de 10:00 a 14:00 horas. Inscríbete en el correo-e: informes.chocolates@gmail.com, o directamente en el centro cultural.

ELABORACIÓN de CERVEZA, taller organizado por Cervecería Aquelarre en Conejo & Lobo galería de arte ,los sábados 13 y 20 de enero a las 13:00 horas, teléfono 242 5824 correo-e: conejoylobo.cafe@gmail.com, Mariano Arista 14 centro; Este taller está dirigido para aquellos que desean incursionar en el fascinante mundo de la elaboración de cerveza; a los que desean aprender a elaborar la cerveza de manera sencilla, a quien desea producir cervezas para gozo personal; el curso está compuesto por teoría general y prácticas de diferentes tópicos; para tomar el curso no es imprescindible tener experiencia en la elaboración de cerveza, ya que el curso comienza con los fundamentos básicos.

CONGRESO NACIONAL sobre cocina tradicional Mexicana, Memorias, identidades y comunidades, organizado por la Sociedad para el Patrimonio Cultural a realizarse 19. 20 y 21 de abril en Cuernavaca Morelos tiene fecha de cierre de convocatoria el miércoles 31 de enero de 2018.

bonifaciopacheco@hotmail.com