2018-01-10

-Llama la Secretaría de Salud a seguir medidas para prevenir enfermedades respiratorias





Al día de hoy, Morelos es uno de cuatro estados a nivel nacional con menos casos de influenza registrados, no obstante, es importante no bajar la guardia y mantener las recomendaciones, como lavarse de manera frecuente las manos con agua y jabón o con alcohol-gel, no olvidar el estornudo de etiqueta y la limpieza o desinfección de objetos de uso común, así como acudir a vacunarse.

Patricia Mora González, secretaria de Salud, informó que se han confirmado cuatro casos de influenza en el estado, tres AH3N2 y uno tipo B, todos detectados y atendidos de manera oportuna.

“Los casos se han presentado en los municipios de Miacatlán, Amacuzac, Axochiapan y Temixco; tres masculinos y uno más en una femenina; ninguno estaba vacunado, sin embargo, actualmente los cuatro se encuentran estables”, detalló.

Agregó que la meta de vacunación del sector salud es aplicar 504 mil 716 dosis, la cual lleva un avance del 67.5 por ciento, es decir 340 mil 918 personas vacunadas en todo el estado.

Aunado a esto, Mora González recordó que el biológico se seguro, eficaz y gratuito, además que los síntomas que éste puede provocar son mínimos en comparación con las posibles complicaciones del padecimiento.

“Contamos con abasto suficiente de vacuna para que la población la solicité de forma gratuita en las unidades de salud, sobre todo si se pertenece a los grupos de riesgo, menores de cinco años, adultos mayores, embarazadas y personas con enfermedades crónico degenerativas”, subrayó.

Recomendó a las y los morelenses que ante síntomas como fiebre mayor a 38 grados, dolor de cabeza y flujo nasal, eviten la automedicación y acudan de manera inmediata al centro de salud más cercano para evitar complicaciones.

Cabe destacar que las principales medidas para prevenir infecciones respiratorias agudas son fomentar la lactancia materna, una sana alimentación, contar con el esquema de vacunación completo incluida la vacuna contra la influenza, lavarse las manos constantemente, no compartir artículos personales, evitar cambios bruscos de temperatura y mantenerse abrigado.

“En esta temporada de frío juntos prevenimos, los invito a tomar en cuenta y poner en práctica las recomendaciones; del mismo modo, ante cualquier síntoma, evitemos la automedicación y acudamos a la unidad de salud más cercana ya que un diagnóstico y tratamiento oportuno hacen la diferencia”, finalizó.