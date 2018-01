Local

| Jorge Robles Salazar

2018-01-10

Atlatlahucan, Mor.- “La política no es para pelearse enojarse a mí no me ha importado gestionar con funcionarios de cualquier partido sea del color que sea, el chiste es sacarle recursos que beneficien al municipio”, señaló el alcalde Esteban Hernández Franco, en conferencia de prensa.

“Como dijera alguna vez el cronista deportivo Fernando Marcos, ‘el último minuto también tiene 60 segundos’, por lo tanto este último año se cerrará con más fuerza para realizar obras” manifestó, donde dio a conocer aspectos de su administración en el año 2018.





Adelantó que el año pasado se gestionaron 60 millones de pesos para obras y para este año 2018 se llevan ya 52 millones pretendiendo llegar a los mismos millones del año anterior.

Acompañado de su esposa y presidente del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (SMDIF), María Lucas Rodríguez Balderas y de algunos integrantes de cabildo, el edil informó que ya se entregó la segunda parte de aguinaldo a toda la plantilla de los trabajadores.

Felicitó a su personal de confianza por el compromiso que tienen con el municipio para sacarlo adelante, “esto no es solo trabajo del presidente, siempre para lograr algo se necesita trabajo en equipo con gente especializada, aquí cuenta desde el barrendero hasta el último trabajador del más alto nivel”.

Dijo que ya se están programando obras con recursos propios en las escuelas y en los poblados de San Miguel y San Juan Texcalpan y en breve se inaugurarán obras como la planta tratadora de aguas residuales, entre otras.