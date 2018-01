La Encrucijada - Político igual a...

Opinión

| Luis Alberto Machuca Nava

2018-01-10

Corruptos, mentirosos, ladrones, sinvergüenzas, deshonestos, cínicos, etc., etc. Así lucen los políticos de hoy, aunque gasten millones en imagen, lo mezquino no se borra ni de la cara ni de la memoria de la gente. Hoy muchos de ellos ya iniciaron con las campañas de mentiras y dádivas, creen que esta fórmula todavía funcionará. Esta vez se equivocan.

¿No se le hace raro estimado lector que todos prometen el paraíso? ¿No es un absurdo que sobre todo los más ineptos y corruptos sean los que mayores cambios ofrecen para el bienestar de la población? Más absurdo sería darles el voto y refrendarles la confianza después de tantos agravios. Imagínese que es tal su soberbia que están convencidos de que contarán con ese respaldo, lo juran, lo presumen, lo aseguran. Dice uno de ellos “la gente es muy pendeja, te los ganas con cualquier baratija” ¡si es necesario nos robamos la elección! ¡Uff!

Así las cosas está claro que la próxima elección no será cosa fácil, Primero: se espera un derroche de recursos que pondrán a prueba el voto en conciencia de los ciudadanos. Segundo: la complicidad de las autoridades electorales será muy cuestionada. Y Tercero: la gente está harta, con este caldo de cultivo el régimen gozará de nula legitimidad. Pocos, muy pocos son los políticos que hoy gozan de una buena imagen y menos los que realmente trabajan por el bien de la gente. Hoy la peor generación de políticos se atreverá a salir en busca del voto porque son cínicos y sinvergüenzas, y porque siguen pensando que la gente no tiene memoria.

Robaron, saquearon, mintieron y aún quieren más; nos convertiríamos en sus cómplices si por alguna razón les confiamos con nuestro voto el futuro de otra generación. Ante esta mafia valor, conciencia y determinación.

PD. La palabra de un mentiroso no vale ni siquiera por escrito. No lo olvidemos.

Facebook: Luis Alberto Machuca Nava

Twitter: @L_machuca